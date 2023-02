Küchenbrand im Wirtshaus zum Straubinger: Technischer Defekt als Ursache?

Im Wirtshaus zum Straubinger ist am Montagmorgen ein Feuer in der Küche ausgebrochen, sie ist vollkommen ausgebrannt. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Jetzt ist das Lokal erstmal dicht.

Am Montag brannte im Wirtshaus zum Straubinger in der Blumenstraße die Küche.

Altstadt - Das wird teuer: Am Montagmorgen hat es in der Küche im Wirtshaus zum Straubinger in der Blumenstraße gebrannt. Die Feuerwehr ist rasch ausgerückt und hat sich über den Gastraum Zugang verschafft. So arbeiteten sich die Feuerwehrleute Stück für Stück vor, bis das Feuer schließlich gelöscht war.

Wirtshaus zum Straubinger: Brand am Montagmorgen

Mit einem Hochleistungslüfter wurden Küche und Gastraum entraucht. Danach hat die Feuerwehr auch noch die Wohnung über dem Wirtshaus auf Rauch kontrolliert. Die Küche war nicht mehr zu retten, sie ist laut Münchner Polizei vollständig ausgebrannt. Auch der Gastraum wurde arg in Mitleidenschaft gezogen.

Nach Brand: Polizei berichtet von "mehreren Hunderttausend Euro" Sachschaden

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand, der Sachschaden ist allerdings enorm. Die Feuerwehr schätzte ihn am Montag auf 100.000 Euro, die Polizei schreibt in ihrem Bericht von Dienstag gar von "mehreren Hunderttausend Euro".

Die genaue Ursache für den Brand ist noch unklar, nach aktuellem Ermittlungsstand kann die Polizei einen technischen Defekt jedoch nicht ausschließen.

Eine ausgebrannte Küche und ein stark beschädigter Gastraum: Das Wirtshaus ist jetzt erstmal dicht! "Leider haben wir vorübergehend geschlossen", . Auch die geplante Kehraus-Party am Faschingsdienstag könne nicht wie geplant stattfinden. Als Alternative ist eine kleinere Party im Garten des Wirtshauses im Gespräch.