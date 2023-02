Berg am Laim: Bauarbeiter (34) bei Container-Explosion schwer verletzt

Gase sollen sich in einem Container auf einer Baustelle in Berg am Laim entzündet haben. Die Feuerwehr brachte den Mann (34) ins Krankenhaus.

13. Februar 2023 - 15:17 Uhr | AZ

Explosion in einem Baucontainer in Berg am Laim © Berufsfeuerwehr München