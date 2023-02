Angestellte mit Küchenmesser bedroht: Unbekannter erbeutet über 1.000 Euro aus Wettbüro

Gesucht wird ein mit einer violetten FFP2-Maske und einer dunklen Kapuze getarnter Mann, der am Dienstagabend ein Wettbüro in Ismaning überfallen hat – die Polizei sucht nach Zeugen.

Das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und bittet die Bevölkerung um Unterstützung. (Symbolbild)

Ismaning - Am Dienstagabend hat ein bis dato unbekannter Mann ein Wettbüro in Ismaning (Lkr. München) überfallen und dabei über 1.000 Euro Bargeld erbeutet.

Überfall auf Wettbüro in Ismaning: Täter bedroht Angestellte mit Küchenmesser

Wie die Polizei berichtet, betrat der Täter gegen 19.15 Uhr die Tipico-Wettstube, ging auf die hinter dem Tresen sitzende Angestellte zu und bedrohte die 22-Jährige mit einem Küchenmesser, das er zuvor aus einer Plastiktüte gezogen hatte.

Auf diese Weise brachte er die Frau dazu, die Geldschublade zu öffnen: Der Mann griff in die Schublade und verstaute die Beute im Wert von über tausend Euro in bar in der Tüte.

Täter sperrt Angestellte in Kammer ein – über eine Stunde später kommt sie frei

Anschließend sperrte er die Angestellte in einem Nebenraum ein und flüchtete unerkannt. Über eine Stunde später konnte sich die Frau bei einem Kunden bemerkbar machen, der sie aus der Kammer befreite.

Erst dann ging der Notruf raus: Das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Überfall auf Wettbüro in Ismaning: Polizei sucht Zeugen

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, maskiert mit violetter FFP2-Maske; er war bekleidete mit einer Mütze und einer dunklen Winterjacke, deren Kapuze er sich über den Kopf gezogen hatte; außerdem trug er eine braune Hose und helle Schuhe mit dunkler Sohle; er hatte eine schwarze Plastiktüte und ein handelsübliches Küchenmesser dabei und sprach deutsch mit Akzent.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum in Ismaning im Bereich der Korbinianstraße, Unterföhringer Straße, Korbinianplatz, Münchner Straße etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 21, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.