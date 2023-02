Unterschleißheim: Zwölfjährige im Schwimmbad begrapscht – Senior festgenommen

Ein 79-Jähriger soll ein zwölf Jahre altes Mädchen in einem Unterschleißheimer Schwimmbad unsittlich berührt haben. Rund einen Monat später wird der Mann festgenommen, als er erneut ins Schwimmbad kommt.

Unterschleißheim - Vor rund einem Monat ist eine Zwölfjährige in einem Schwimmbad sexuell belästigt worden. Das Mädchen war am 11. Januar mit einer elf Jahre alten Freundin beim Schwimmen. Im Wasser wurde sie laut Polizei von einem damals Unbekannten am Rücken und Po berührt.

Zu Hause vertraute sich die Zwölfjährige aus dem Landkreis München ihren Eltern an, die einige Tage später Anzeige erstatteten.

Unterschleißheim: Mitarbeiter erkennen Verdächtigen wieder

Am Dienstag, 7. Februar, gegen 19 Uhr erkannten Mitarbeiter des Schwimmbads den Tatverdächtigen wieder: Nach der Belästigung wurde der Mann beim Herausgehen aus dem Schwimmbad von einer Überwachungskamera gefilmt und konnte so identifiziert werden.

Ein Bademeister rief die Polizei, die den 79-Jährigen festnahm. Er wurde wegen sexueller Belästigung angezeigt, er war zuvor nicht polizeibekannt. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß.

Das Kommissariat 15 – zuständig für das Aufklären von Sexualdelikten – hat die Ermittlungen übernommen.