OEZ: Brennendes Auto in der Tiefgarage sorgt für Aufregung

Einkäufer erschrecken, als sie in der Tiefgarage des Olympia-Einkaufszentrums ein brennendes Auto entdecken. Die Feuerwehr reagiert rasch.

Ein Auto hat in der Tiefgarage des OEZ gebrannt.

Moosach - Man rechnet ja nicht damit, dass man bei der Rückkehr vom Einkauf in der Tiefgarage plötzlich einem brennenden Auto begegnet. So ist es aber am Dienstagnachmittag im Olympia-Einkaufszentrum geschehen.

OEZ-Tiefgarage: Auto brennt am helllichten Tag

Wie die Feuerwehr mitteilt, haben Passanten plötzlich viel Rauch in der Tiefgarage bemerkt und gesehen, dass ein Auto brennt. Die herbeigerufenen Feuerwehrleute konnten den Brand schnell orten und auch löschen.

Danach hat die Feuerwehr mit zwei Hochleistungslüftern und einem Großlüfter die Tiefgarage entraucht.

Das Auto hat einen Totalschaden, Menschen wurden bei dem Brand keine verletzt.