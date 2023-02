Aufregung im Westpark: Mann wedelt mit Spielzeugpistole herum

Ein offenbar psychisch verwirrter Mann wurde von der Polizei im Westpark aufgegriffen. Er bedrohte eine Passantin mit einer Spielzeugwaffe.

Sendling-Westpark - Am Donnerstagvormittag, gegen 10.40 Uhr, rief eine 27-Jährige nach Polizeiangaben den Notruf an: Ein Mann hätte sie am Mollsee im Westpark mit einer Waffe bedroht. Er wedelte mit der silbernen Pistole in ihre Richtung, stieß dabei unverständliche Laute aus und lief dann an ihr vorbei.

Murmelnder Mann zielt – und läuft dann davon

Zehn Streifen durchsuchten den Park. Schließlich stellten Polizisten in zivil den Mann und sprachen ihn an. Er zog direkt die Waffe und reckte sie zunächst in die Luft.

Auf Aufforderung legte er aber erst die Pistole und dann sich selbst auf dem Boden ab und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Polizisten fanden bei der anschließenden Überprüfung heraus, dass der 36-Jährige in München wohnte – und die Waffe eine Spielzeugpistole war.

Sie brachten ihn zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Klinik.