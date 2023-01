Einsatz in Ludwigvorstadt: Paranoider Dealer ruft Polizei zu Hilfe

Der 34-Jährige aus der Ludwigsvorstadt glaubt, dass in seiner Wohnung eingebrochen wurde.

Ludwigvorstadt - Wieder ein Fall, in dem gilt: erst zu Hause aufräumen und dann die Polizei rufen.

Fund der Beamten: Marihuana, Kokain, Heroin und Crystal Meth

Ein 34-Jähriger aus der Ludwigsvorstadt war felsenfest davon überzeugt, dass in seine Wohnung eingebrochen worden sei. Deshalb rief er am Mittwochabend die Polizei.

Die Beamten konnten keinerlei Spuren finden, wohl aber einige Dinge, die auf Drogenhandel hinwiesen. Sie sahen sich in der Wohnung um und fanden Marihuana, Kokain, Heroin und Crystal Meth - "in nicht geringer Menge", wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Zudem lag eine Schreckschusswaffe herum. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Dealer fest, er sitzt inzwischen in U-Haft. Gegen ihn wird wegen bewaffneten Drogenhandels ermittelt, damit drohen dem Münchner mehrere Jahre Haft.