Waffe in Gasthaus in der Altstadt: 17 Streifen im Einsatz

Ein Großaufgebot der Polizei hat einen 21-Jährigen in der Altstadt gestellt. Er hatte offenbar andere Gäste eines Lokals mit einer Waffe bedroht.

Ein 21-Jähriger hat mehrere Personen in einem Gasthaus mit einer Schreckschusspistole bedroht. (Symbolbild)

Altstadt - In einem Lokal in der Altstadt ist es am frühen Samstagmorgen zu einem Zwischenfall mit einer Schreckschußwaffe gekommen, der einen Großeinsatz der Polizei nach sich zog.

Wie die Polizei meldet, hatte ein Angestellter eines Gaststätte die Beamten zu Hilfe gerufen. Offenbar waren gegen drei Uhr morgens mehrere Personen in Streit geraten, woraufhin einer eine Pistole zückte.

Zivile Beamten untersuchen Lokal

Zivile Beamte untersuchten die Lokalität, uniformierte Polizisten nahmen schließlich auf Weisung des Angestellten einen 21-Jährigen fest und durchsuchten ihn. Eine Waffe fanden sie bei ihm zunächst aber nicht.

Allerdings entdeckte schließlich ein anderer Gast eine Pistole und Munition auf einem Sitz im Lokal. Er meldete beides den Polizisten. Auch ein 30-jähriger Mann und seine 29-jährige Frau sprachen die Beamten an, dass sie vor Ort nach einem Wortgefecht von dem 21-Jährigen mit der gefundenen Waffe bedroht worden seien.

Waffenschein fehlt – Anzeige!

Da der 21-Jährige keinen Waffenschein für die Schreckschusspistole bei sich hatte – wie es vorschriftsgemäß nötig gewesen wäre – wurde er wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz angezeigt, zudem wegen Bedrohung und Beleidigung.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Insgesamt waren 17 Streifen im Einsatz.