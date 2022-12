München: Betrunkener Teenie steigt nach Streit mit Eltern in Auto und flüchtet vor Polizei

Am Dienstagmittag kam es zu einer Verfolgungsjagd der Polizei mit einem 19-jährigen angetrunkenen Mann.

Am Dienstag lieferte sich ein angetrunkener 19-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Fürstenried - Nach einem Streit mit seinen Eltern liefert sich ein 19-Jähriger mit dem Auto seines Vaters eine Verfolgungsjagd mit der Polizei - am helllichten Tag.

Wie die Polizei berichtet, ist es am Dienstag gegen 13 Uhr zu dem Streit zwischen dem 19-jährigen Deutschen und seinen Eltern gekommen. Der Sohn verließ daraufhin sein Elternhaus in Fürstenried und fuhr mit dem Auto des Vaters in Richtung München. Aufgrund des gefährdeten Verhaltens und der erheblichen Alkoholisierung des Sohnes verständigten seine besorgten Eltern die Polizei.

Mit Hilfe von Handyortung konnte festgestellt werden, dass er über die A 92 und die A 9 fuhr und sich offensichtlich ziellos im Stadtgebiet München aufhielt. Letztendlich konnte er lokalisiert werden, entzog sich aber der polizeilichen Kontrolle, indem er mit stark erhöhter Geschwindigkeit davonfuhr.

Verfolgungsjagd: Polizei sucht Zeugen

In der Peter-Müller-Straße durchbrach er schließlich mit der Front seines Fahrzeuges einen Absperrpfosten, wobei sowohl dieser als auch das Fahrzeug erheblich beschädigt wurden. Da er aufgrund eines geplatzten Reifens nicht weiterfahren konnte, schloss sich der 19-Jährige in seinem Fahrzeug ein. Die Polizeibeamten mussten daraufhin eine Fahrzeugscheibe einschlagen. Der junge Mann wurde festgenommen.

Im Hosenbund des 19-Jährigen wurde eine Schreckschusspistole gefunden, er war jedoch im Besitz eines kleinen Waffenscheins. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf: Personen, welche durch das Fahrverhalten gefährdet oder gar geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.