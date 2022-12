Gestohlene Kopfhörer geortet: Haftbefehl nach Raubüberfall an der Hackerbrücke

Vor einer Diskothek an der Hackerbrücke ist ein 24-Jähriger von einem Quintett seiner Jacke und seiner Tasche beraubt worden, kann dann aber der Polizei bei der anschließenden Fahndung entscheidend helfen.

Der 24-Jährige wurde vor einer Diskothek an der Hackerbrücke aus einer Gruppe von fünf Männern heraus angegriffen.

Ludwigsvorstadt - Weil das Opfer seine ebenfalls entwendeten Kopfhörer orten konnte, hat die Münchner Polizei nach einem Überfall an der Hackerbrücke gleich mehrere Tatverdächtige festgenommen und schließlich einen Haftbefehl erlassen.

Vor Diskothek an der Hackerbrücke: Fünf Männer überfallen 24-Jährigen

Am Sonntagmorgen war gegen 6.30 Uhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in Starnberg vor einer Diskothek in der Nähe der Hackerbrücke von einer Gruppe männlicher Personen angesprochen worden, berichtet die Polizei.

Anschließend sei der Mann dann "unvermittelt" aus der Gruppe heraus angegriffen worden, die Täter nahmen ihm seine Jacke sowie eine ebenfalls mitgeführte Tasche ab und ergriffen die Flucht.

Gestohlene Kopfhörer geortet: Polizei wird in Wohnung in Berg am Laim fündig

Der 24-Jährige wählte den Notruf 110 und teilte der Polizei auch gleich mit, dass er seine gestohlenen Kopfhörer am Karlsplatz orten könne.

Die dann eingesetzten Streifenbesatzungen stießen am Karlsplatz auf zwei 19-Jährige und einen 23-Jährigen - alle mit Wohnsitz in München - und kontrollierten sie. Das Ergebnis: "Direkt neben den Tatverdächtigen wurde in einem Mülleimer die Geldbörse des 24-Jährigen aufgefunden."

Raubüberfall an der Hackerbrücke: Haftbefehl gegen 21-Jährigen

Die Kopfhörer waren allerdings inzwischen weitergewandert - eine neuerliche Ortung führte die Beamten nach Berg am Laim. Weil sich nun "ein konkreter Tatverdacht" gegen einen 19-Jährigen und 21-Jährigen (beide mit Wohnsitz in München) ergab, erwirkte die Polizei einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die betroffene Wohnung, traf dort dann die beiden Tatverdächtigen an und wurde fündig.

Neben besagten Kopfhörern sicherten sie weitere Beute sowie einen Teleskopschlagstock und eine Schreckschusspistole. Die zwei Tatverdächtigen landeten zur Klärung der Haftfrage vor dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München: Der 19-Jährige wurde wieder entlassen, gegen den 21-Jährigen erging ein Haftbefehl.