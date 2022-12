Odeonsplatz: Nach WM-Spiel – 19-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe in die Luft

In dem Auto des Münchners haben die Polizisten zudem ein Einhandmesser und ein Pfefferspray gefunden. Der 19-Jährige wurde angezeigt.

Am Odeonsplatz schoss der 19-Jährige mit einer Schreckschusswaffe in die Luft. (Archivbild)

Altstadt/Maxvorstadt - Am Montagabend hat ein 19-Jähriger einen größeren Polizeieinsatz verursacht: Wie die Beamten am Dienstag mitteilen, wurden sie gegen 20 Uhr alarmiert, weil eine Person im Bereich des Odeonsplatzes mit einer Waffe in die Luft geschossen habe.

Mehrere Streifen rückten aus. Nach den ersten Ermittlungen war ein 19-Jähriger aus München mit mehreren anderen Jugendlichen unterwegs und fuhr als Teil eines Autokorsos nach dem WM-Spiel Japan gegen Kroatien die Ludwigstraße entlang.

Münchner wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt

Dann soll der junge Mann aus seinem Auto ausgestiegen sein und ein oder zwei Mal in die Luft geschossen haben.

Die Polizei durchsuchte das Auto des Tatverdächtigen und fand neben einer Schreckschusspistole auch ein Einhandmesser und ein Pfefferspray. Weil der 19-Jährige keinen kleinen Waffenschein besitzt, wurde er wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Zudem erhielt er eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.