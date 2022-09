Altstadt: Frankfurter Taschendiebfahnder nehmen zwei Frauen fest

Die Frankfurter Spezialisten sind extra fürs Oktoberfest nach München gekommen.

Zwei Taschendiebinnen nahm die Polizei in der Nähe des Hauptbahnhofs fest (Symbolbild).

Altstadt - Speziell ausgebildete und eigens zum Oktoberfest angereiste Taschendiebfahnder haben am Wochenende erste Erfolge vermeldet. Die Ermittler aus Frankfurt nahmen eine 45-Jährige und eine 33-Jährige als Tatverdächtige unweit des Münchner Hauptbahnhofes fest, wie die Polizei am Sonntag berichtet.

Taschendiebstahl in der Münchner Innenstadt

Der Diebstahl ereignete sich allerdings nicht auf der Wiesn, sondern in einem Geschäft in der Innenstadt: Eine 67-jährige Münchnerin bemerkte, dass ihre Geldbörse fehlt, als sie einen Laden in der Theatinerstraße verließ. Dann hat sie Anzeige erstattet.

Die beiden tatverdächtigen Frauen wurden nach der Festnahme in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und sollten dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt werden. Die Ermittler prüfen derzeit, ob die beiden für weitere Taten verantwortlich sind.