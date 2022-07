500.000 Euro Schaden: Garagenbrand in Untermenzing greift auf Dachstuhl über

Die Münchner Feuerwehr hat am Dienstagnachmittag einen Brand in einer Garage bekämpft. Das Feuer dehnte sich aus, verletzt wurde niemand. Der Schaden ist immens.

Ein Foto vom Einsatzort in Untermenzing.

Untermenzing - Zahlreiche Kräfte der Münchner Berufsfeuerwehr waren am Dienstagnachmittag in der Krautheimstraße in Untermenzing im Einsatz, um ein Feuer zu löschen.

Zwei Zeugen hatten den Brand gegen 146 Uhr gemeldet. beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte eine in Vollbrand stehende Garage vor, die Flammen hatten bereits auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses übergegriffen.

Weil es dabei zu einer starken Rauchentwicklung kam, forderte die Feuerwehr die Anwohner in der Umgebung auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Brand in Untermenzing: Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt

Das Feuer in der Garage war nach einer halben Stunde gelöscht. Der Dachstuhl des Wohnhauses konnte trotz massiver Löscharbeiten nicht gerettet werden. Da auch unzählige Glutnester noch gelöscht werden mussten, zogen sich die Arbeiten über weitere zweieinhalb Stunden hin.

Insgesamt waren rund 100 Personen von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei am Mittwoch auf etwa 500.000 Euro, das Kommissariat 13 ermittelt zur Brandursache.