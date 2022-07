Misslungener Überfall auf Gaststätte: Münchner Polizei sucht Zeugen

Obwohl er mit einem spitzen Gegenstand bedroht wurde, rückte der Mitarbeiter der Gaststätte das geforderte Bargeld nicht raus, der Räuber machte sich daraufhin wieder aus dem Staub.

Pasing - Die Münchner Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der in der Nacht auf Montag eine Gaststätte in Pasing überfallen hatte, dabei aber unverrichteter Dinge abziehen musste.

Verhinderter Räuber flüchtet ohne Beute

Wie die Polizei berichtet, betrat der Täter die Gaststätte gegen 1.45 Uhr – kurz vor Schließung des Lokals –, bedrohte einen Mitarbeiter mit einem spitzen Gegenstand und forderte ihn auf, das gesamte Bargeld rauszurücken.

Der Mann weigerte sich allerdings, und so suchte der Räuber in spe ohne Beute das Weite. Der 43-Jährige verständigte die Polizei, die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben allerdings ohne Erfolg. Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) ermittelt.

Gaststätte in Pasing überfallen: Polizei sucht Zeugen - wer hat etwas gesehen?

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, 180 bis 185 cm groß, schlanke Figur; dunkle Kapuzenjacke, dunkle Hose, dunkle Mütze, schwarze Maske und helle Handschuhe.

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landsberger Straße und Am Knie in Pasing Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 21 , Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.