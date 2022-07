Nächtliche Festnahme: Münchner Polizei erwischt gesuchten Dieb auf frischer Tat

In der Nacht zum Sonntag sind ein der Polizei bereits bekannter Einbrecher und sein Komplize in Bogenhausen in ein Einfamilienhaus eingestiegen – und landeten dann in den Fängen einer zivilen Streife.

11. Juli 2022 - 14:07 Uhr | AZ/dpa

Die beiden Tatverdächtigen schwiegen zur Herkunft des Schmuckes, allerdings machte die Polizei in der Nähe ein "frisch aufgebrochenes Einfamilienhaus" aus. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa