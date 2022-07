Obergiesing: Mann sticht auf Mitbewohnerin ein und verletzt sie schwer

Angriff in Obergiesing: Ein Großaufgebot der Polizei hat den Mann vor Ort widerstandslos festgenommen.

Obergiesing - In einer Wohnung in Obergiesing eskalierte am Sonntagabend ein Streit dermaßen, dass ein Großaufgebot der Polizei auf den Plan gerufen wurde. Zeugen meldeten, dass ein 64-jähriger Mann "mit einem spitzen Gegenstand bewaffnet" sei und damit seine Mitbewohnerin (50) angreife.

Mitbewohnerin (50) schwer verletzt

Seine Mitbewohnerin hat der Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei und ein Notarzt haben die Frau erstversorgt, danach kam sie ins Krankenhaus.

Der Täter konnte laut Polizei vor Ort widerstandslos festgenommen werden. Er wird am Montag dem Haftrichter im Polizeipräsidium vorgeführt. Weitere Ermittlungen führt das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte) der Polizei in Abstimmung mit der Kapitalstaatsanwaltschaft und dem Kommissariat 11 (Tötungsdelikte).