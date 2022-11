44-Jähriger verletzt Mitbewohner (33) mit einem Messer

In einem Heim bricht zwischen zwei Männern ein Streit aus. Da zückt der eine ein Küchenmesser und geht auf den anderen los.

Mitten in der Nacht gerieten die beiden Männer in Streit - einer griff dabei zum Messer. (Symbolbild)

Obergiesing – Eine weitere Messerstecherei meldet die Polizei am Dienstag aus dem Münchner Stadtgebiet: In einem Heim in Obergiesing sind in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Bewohner aufeinander losgegangen, zunächst verbal.

Dabei zückte der eine gegen Mitternacht ein Messer. Der Sicherheitsdienst alarmierte die Polizei.

Sicherheitsdienst entwaffnet Angreifer

Die Polizisten trafen einen 44-Jährigen an, der ein Haushaltsmesser aus der Küche geholt und damit einen 33-jährigen Münchner leicht am Arm verletzt hatte.

Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte dem 44-Jährigen das Messer bereits abgenommen, die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vor Ort fest und führten ihn ab.

Der Mann verbrachte den Rest der Nacht auf der Wache und wurde am Montag – nach Vorführung vor einen Haftrichter – wieder entlassen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.