Blutiger Messer-Streit in Berg am Laim: Polizei startet Zeugenaufruf

Etwa 20 Jugendliche hatten sich am U-Bahnhof Josephsburg gestritten, ein Großaufgebot der Polizei inklusive Hubschrauber rückte aus, vier Menschen wurden verletzt. Die Polizei hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung.

U-Bahnhof Josephsburg in Berg am Laim: Hier gingen Jugendliche mit Messern aufeinander los.

Berg am Laim - Dieser Fall weckt sofort ungute Erinnerungen an die Bluttat von Neuperlach vom Wochenende (die AZ berichtete): Am vergangenen Montag gegen 16.40 Uhr stritten sich offenbar um die 20 Jugendliche im Gebiet um den U-Bahnhof Josephsburg in Berg am Laim.

Jugendliche bei Streit verletzt: Polizei hat noch keinen konkreten Verdacht

Bei der tätlichen Auseinandersetzung in der Kreillerstraße trugen nach Angaben der Polizei vier Jugendliche zwischen 17 und 19 Jahren oberflächliche Schnittverletzungen am Oberkörper davon.

"Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten mehrere Jugendliche angetroffen werden", berichtet die Polizei am Donnerstag. Ein konkreter Tatverdacht habe sich bislang nicht ergeben. Viele der Jugendlichen gaben offenbar sehr unterschiedliche Aussagen zu Protokoll.

Messerstecherei in Berg am Laim: Wer hat in der Kreillerstraße etwas gesehen?

Das Kommissariat 23 (jugendtypische Körperverletzungsdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen und sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen.

Personen, die im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kreillerstraße/U-Bahnhof Josephsburg etwas wahrgenommen haben, das Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte, wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 23, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.

Der Mitarbeiter eines Supermarkts hatte wegen der Vorfälle die Polizei alarmiert, irgendwann waren dabei auch Messer im Spiel. Die Polizei war mit insgesamt 29 Streifen und sogar einem Hubschrauber im Einsatz. Mehrere Zeugen am Supermarkt sagten, bis zu 20 Jugendliche seien beteiligt gewesen.