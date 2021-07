29-Jähriger verletzt Mutter - und ruft die Polizei

Die Einsicht kam spät, aber sie kam offenbar: Ein 29-Jähriger hat die Polizei gerufen, nachdem er einer 53-Jährigen eine blutende Wunde zugefügt hatte. Die Verletzte ist offenbar seine Mutter.

Obergiesing - Bereits am Freitagvormittag hat ein 29-Jähriger aus Obergiesing vermutlich seine eigene Mutter angegriffen und verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.

Nach der Tat rief er selbst die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Die 53-Jährige, nach Polizeiangaben wohl die Mutter des 29-Jährigen, war noch in der Wohnung in der Wallbergstraße. Sie hatte eine blutende Verletzung und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls in der Wohnung fanden die Beamten einen spitzen Gegenstand - derzeit prüft die Polizei, ob der Frau die Wunde damit beigebracht worden war.

Der 29-Jährige wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, ein Richter erließ einen Haftbefehl.