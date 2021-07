Streit eskaliert: Mann schneidet Gegner ins Gesicht

Zwei Männer geraten in Streit. Dann zückt der eine ein Messer - und zieht es dem anderen durchs Gesicht.

Neuperlach - Bereits am Freitag (02.07.2021) ist es gegen 19:30 Uhr in Neuerperlach zu einer Gewalttat gekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ein 36-jähriger Münchner berichtete über den Polizeinotruf, dass zwei männliche Bewohnern einer Asylbewerberunterkunft in München Neuperlach mit mindestens einem Messer aufeinander losgegangen seien.

Ein 35-Jähriger hatte dabei eine oberflächliche Schnittwunde im Gesicht erlitten. Er wurde vom eintreffenden Rettungsdienst ambulant behandelt und dann vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Einhandmesser in der Unterkunft gefunden

Ein 41-Jähriger gab gegenüber den Polizisten vor Ort zu, dass er mit dem 35-Jährigen in Streit geraten sei und seinen Kontrahenten dann mit einem Einhandmesser verletzt habe.

Er wurde vorläufig festgenommen. Das Messer trug er nicht mehr bei sich; die Beamten fanden es aber in der Unterkunft und stellten es als Beweismittel sicher.

Am Samstag wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. In der Spitze waren 30 Beamte an dem Einsatz beteiligt.

