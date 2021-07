Fahrgast will nicht zahlen: Taxler wird rassistisch beleidigt

Ein Taxi-Fahrgast wollte bei der Ankunft nicht zahlen, stattdessen wütete er im Taxi und beleidigte den Fahrer rassistisch. Die Polizei ermittelt.

Bogenhausen - In der Nacht auf Dienstag ist ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Landshut an der Prinzregentenstraße in ein Taxi gestiegen. Wie die Polizei berichtet, wollte der IT-Berater bei der Ankunft am Zielort die fälligen 50 Euro aber nicht bezahlen. Stattdessen schlug er gegen die Trennwand im Taxi, sodass diese zerbrach.

Taxler aus Afghanistan rassistisch beleidigt

Anschließend stieg er aus dem Taxi und wollte flüchten, doch der Taxifahrer, ein 53-Jähriger mit Wohnsitz in München, hielt ihn auf. Der Fahrgast beleidigte den Taxler rassistisch, laut Polizei handelt es sich bei ihm um einen Afghanen.

Auch gegenüber den alarmierten Einsatzkräften der Polizei verhielt sich der 27-Jährige aggressiv und unkooperativ. Er wurde wegen des Verdachts des Leistungskreditbetrugs, der Sachbeschädigung und wegen Beleidigung angezeigt. Die Polizei ermittelt weiter.