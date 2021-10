13-Jährigen beim Bieseln begrapscht: Passanten stellen Verdächtigen

Ein 24-Jähriger hat einen 13 Jahre alten Jungen sexuell belästigt. Zwei aufmerksame Passanten konnten den Mann gerade noch stellen und festhalten.

Thalkirchen - Am vergangenen Samstagnachmittag war ein 13-Jähriger in Thalkirchen gerade auf dem Heimweg – zuvor spielte er mit einigen Freunden Fußball.

Zum Bieseln ging er kurzerhand in ein Gebüsch, als er fertig war und sich gerade wieder die Hose hochgezogen hatte, trat ein 24-jähriger Mann von hinten an ihn heran. Er griff dem Teenager mit beiden Händen ins Gesicht und forderte ihn auf, still zu sein.

Passanten stellen Verdächtigen

Der 13-Jährige wehrte sich und schlug nach dem Mann. Dieser fasste dem Jungen daraufhin in den Intimbereich. Als der Jugendliche um Hilfe schrie, ergriff der 24-Jährige die Flucht. Doch weit kam er nicht, zwei aufmerksame Passanten konnten ihn festhalten. Ein 20-jähriger Münchner verfolgte ihn und konnte ihn wenig später stellen. Seine 19-jährige Begleiterin alarmierte in der Zwischenzeit die Polizei und kümmerte sich um den 13-Jährigen, der laut Polizei "sichtlich unter dem Eindruck der Situation stand".

Der 24-Jährige wurde wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern angezeigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.