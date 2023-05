Stadt München will Stiglmaierplatz für Fahrradfahrer und Fußgänger umbauen

Die Stadt München will die Mammutkreuzung in der Maxvorstadt umbauen, um mehr Platz für Radler und Fußgänger zu schaffen. So sehen die ersten Überlegungen für den Stiglmaierplatz aus.

23. Mai 2023 - 22:29 Uhr | Irene Kleber

Der Stiglmaierplatz in der Maxvorstadt ist mehr eine Mammutkreuzung als ein idyllischer Viertel-Treffpunkt. In den letzten drei Jahren sind hier viele Radl-Unfälle passiert. © Daniel von Loeper