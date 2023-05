IAA-Protest: Klima-Aktivisten kapern die Bavaria

Am frühen Dienstagmorgen protestieren Klima-Aktivisten der Gruppe "Ende Gelände" an der Bavaria gegen die IAA.

Banner und Leuchtfeuer: Eine Aktion von Klima-Aktivisten an der Bavaria am Dienstagmorgen.

München - In den frühen Morgenstunden des Dienstags haben Aktivisten der Gruppe "Ende Gelände" an der Bavaria ein Banner aufgehängt und pinke Leuchtfackeln gezündet. Nach eigenen Angaben richtet sich der Protest gegen die internationale Automesse IAA, die im September zum zweiten Mal in München stattfinden wird.

Banner an der Bavaria: Aktivisten demonstrieren gegen IAA

Die Aktivisten haben nach eigenen Angaben zuvor am Klimacamp auf der Theresienwiese teilgenommen. Eine Aktivistin greift in der veröffentlichten Mitteilung zu einem recht drastischen Vergleich: "Die Bavaria ist ein Symbol der Vergangenheit, genau wie die IAA: Genauso wie die völkisch-germanische Vergangenheit der Bavaria, müssen wir jetzt auch noch den altmodischen Individualverkehr überwinden".

Die Aktivisten protestierten gegen die IAA, die dieses Jahr wieder in München stattfinden wird. © Ende Gelände

Wie die Bilder zeigen, waren die Aktivisten offenbar mit einer Drohne unterwegs, die die Aktion gefilmt hat. Sie kündigten außerdem weitere Aktionen an, um die IAA zu stören: "Wir haben auf dem Klimacamp viel Neues gelernt und die heutige Aktion ist auch eine Frucht davon."