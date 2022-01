Stadt bleibt bei ihrem Kurs: Weitere Corona-"Spaziergänge" in München untersagt

Das KVR untersagt aufgrund der "zurückliegenden Ereignisse" sowie "konkreter Erkenntnisse" auch in der kommenden Woche die sogenannten Corona-"Spaziergänge".

München - Die Stadt ändert ihr Vorgehen in Bezug auf die Corona-Proteste in München vorerst nicht, die sogenannten "Spaziergänge" von "Querdenkern", Impfgegnern und Corona-Skeptikern bleiben vorerst untersagt. Das teilte die Stadt am Freitag mit.

Stadt München verbietet weitere Corona-"Spaziergänge"

Grundlage für das Verbot bleibt weiterhin die erlassene Allgemeinverfügung, die vorerst für kommenden Montag (10. Januar) und Mittwoch (12. Januar) gilt. Erstmals hatte die Stadt Ende Dezember besagte Versammlungen per Allgemeinverfügung untersagt.

Konkret sind alle stationären oder sich fortbewegenden Demos und "Spaziergänge" betroffen, bei denen die Anzeige- und Mitteilungspflicht nicht eingehalten wird. "Die Allgemeinverfügung dient dazu, einem Wildwuchs an in keiner Weise vertretbaren Demos mit zum Teil gewaltbereiten Teilnehmenden vorzubeugen, bei denen weder Mindestabstände eingehalten noch Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden", heißt es in der Begründung.

Bei Teilnahme an untersagter Demo: Bußgeld von bis zu 3.000 Euro droht

In den vergangenen Wochen war es jeweils immer am Mittwochabend zu größeren Protesten in der Münchner Innenstadt gekommen. Nachdem es bei einer Versammlung teils chaotische Szenen gab, hatte die Polizei zuletzt ihr Einsatzkonzept angepasst und die Lage dadurch deutlich besser im Griff. Am vergangenen Mittwoch kamen rund 3.000 Demonstranten in der Innenstadt zusammen, die Polizei kesselte etliche von ihnen am Marienplatz ein.

Wer trotz des Verbots an einer nicht auflagenkonformen Demo gegen die Corona-Maßnahmen teilnimmt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und kann von der Polizei angezeigt werden. Gegen jeden einzelnen Teilnehmer kann ein Bußgeld in Höhe von bis zu 3.000 Euro verhängt werden.

Versammlungen und Demos - auch gegen die aktuellen Maßnahmen - können weiterhin beim Kreisverwaltungsreferat (KVR) angemeldet und auch durchgeführt werden – vorausgesetzt, die Auflagen des KVR werden beachtet und umgesetzt. Dies war zuletzt nicht der Fall: Die Behörde untersagte so beispielsweise einen Demozug durch die Innenstadt, stattdessen wurde eine stationäre Versammlung an der Theresienwiese vorgeschlagen. Doch die Veranstalter lehnten ab, stattdessen schlossen sich die Maßnahmen-Gegner zu den "Spaziergängen" zusammen.