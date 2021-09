Spaten-Löwenbräu gibt Klier-Nachfolger bekannt

Peter Cermak rückt in den Löwenbräu-Vorstand auf und wird Geschäftsführer.

München - Der 40-jährige Peter Cermak leitet ab Oktober die Münchner Getränkedienst GmbH. Bisher war Paul Cermak dort Regionaldirektor für Süddeutschland. Jetzt folgt er auf Bernhard Klier, dem im Juli fristlos von der Brauerei gekündigt wurde.

Klier wollte sich im Juli auf AZ-Anfrage nicht zu den Hintergründen äußern, auch die Brauerei sagt aufgrund "des Schutzes der Persönlichkeitsrechte" nichts zum "laufenden Verfahren". Spaten-Löwenbräu gehört zu Anheuser-Busch InBev, der größten Brauereigruppe der Welt.

Im Fokus: Oktoberfest 2022

Peter Cermak war vor seinem Eintritt bei AB InBev unter anderem als "Director International Key Accounts" für den führenden Spirituosenhersteller Diageo sowie bei Red Bull in mehreren Vertriebsrollen für das Kerngeschäft tätig. "Natürlich bin ich mir der großen Verantwortung bewusst. Mit der starken Brautradition in München und vielen sehr langfristigen und vertrauensvollen Bindungen ist die Brauerei tief in der Stadt verwurzelt. Diese enge Beziehung auch in Zukunft zu pflegen, und weiterzuentwickeln, dafür trete ich an", erklärt Cermak vor Antritt seiner neuen Stelle.

Ein Fokus seiner Arbeit wird sein, trotz pandemiebedingten Einschränkungen gemeinsam mit Partnern im kommenden Jahr "ein grandioses Oktoberfest zu organisieren, das Einheimische und Touristen begeistern wird".