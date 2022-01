Sonja Engelbrecht seit 1995 vermisst: Polizei München lobt 10.000 Euro Belohnung aus

Nachdem ein Knochen der vermissten Sonja Engelbrecht aus München gefunden worden war, blieben weitere Suchmaßnahmen erfolglos. Im April 1995 ist die damals 19-Jährige verschwunden. Nun lobt die Münchner Polizei eine Belohnung für Hinweise aus.

München - Mehr als 26 Jahre ist es her, dass Sonja Engelbrecht verschwunden ist. Zuletzt wurde die damals 19-Jährige im April 1995 am Stiglmaierplatz gesehen – seitdem fehlt von ihr jede Spur. Nun hat die Polizei München eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Klärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen.

München: Polizei ermittelt weiter im Fall Sonja Engelbrecht

Im Sommer 2020 war in einem Waldgebiet bei Kipfenberg (Lkr. Eichstätt) ein menschlicher Oberschenkelknochen gefunden worden. Eine DNA-Analyse bestätigte, dass es sich um einen Knochen der verschwundenen Sonja Engelbrecht handelt.

Vom 23. bis 25. November 2021 führten die Ermittler in dem Waldgebiet daraufhin intensive und aufwendige Suchmaßnahmen durch, bei denen an den einzelnen Tagen zwischen 100 und 140 Polizeibeamte im Einsatz waren, auch Leichensuchhunde wurden eingesetzt. Doch die Suche verlief erfolglos.

Polizei München sucht Zeugen: Was ist mit Sonja Engelbrecht passiert?

Das K11 des Polizeipräsidiums München ermittelt weiter. Neben der Prüfung weiterer Suchmaßnahmen hat die Polizei nun erneut eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt und sucht Zeugen.

Zeugenaufruf: Personen, die entsprechende sachdienliche Angaben machen können, insbesondere zu möglichen Tatabläufen, Tätern oder sonstigen relevanten Beobachtungen, werden gebeten, sich umgehend mit dem sachbearbeitenden Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.