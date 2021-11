Seit 1995 vermisst: Knochen von Münchnerin Sonja Engelbrecht gefunden

In der Nacht vom 10. auf den 11. April 1995 verschwand die damals 19-jährige Sonja Engelbrecht in München – seitdem fehlte von ihr jede Spur. Nun wurde ein Knochen von ihr gefunden.

München - Es ist eine der letzten großen "Cold Case"-Ermittlungen der Münchner Polizei: Der Fall Sonja Engelbrecht. Die damals 19-Jährige war im April 1995 spurlos verschwunden, zuletzt gesehen wurde sie am Stiglmaierplatz.

Seitdem fehlte von ihr jede Spur. Nun bestätigt die Münchner Polizei: Es wurde ein Knochen gefunden, der eindeutig Sonja Engelbrecht zugeordnet werden kann.

Knochen von vermisster Münchnerin entdeckt

Fundort ist aber nicht etwa München, sondern ein Waldgebiet in Kipfenberg (Lkr. Eichstätt). Der Knochen wurde dort schon vor mehreren Wochen gefunden, die Untersuchung in der Rechtsmedizin bestätigte nun die Spur zu Engelbrecht.

Sonja verschwand im Jahr 1995. Wird ihr Schicksal nun aufgeklärt? © privat

Derzeit läuft eine große Suchaktion der Münchner Mordkommission in dem Waldstück. Die Ermittler hoffen, noch weitere Teile des Skeletts zu finden.

Warum verschwand Sonja Engelbrecht?

Das rätselhafte Verschwinden der jungen Frau war immer wieder Thema in den Medien, auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" wurde der Fall präsentiert.

Im April 1995 hatte Sonja Engelbrecht erst in der Kneipe "Vollmond" an der Schleißheimer Straße und anschließend bei Freunden in der Schellingstraße gefeiert.

Gegen 2.30 Uhr, in der Nähe einer Telefonzelle am Stiglmaierplatz, verabschiedete sie sich von ihrem Schulfreund Robert. Robert nahm die Nachttram, Sonja wollte von der Telefonzelle aus ihre Schwester anrufen und bitten, sie abzuholen. Doch das Telefon klingelte nie, Sonja verschwand spurlos.

Mutter von Sonja Engelbrecht wurde bereits informiert

Nun also gibt es immerhin die traurige Gewissheit, dass Sonja Engelbrecht nicht mehr am Leben ist. Die Mutter von Sonja gab sich der AZ gegenüber am Telefon bedeckt. Alles weitere sei jetzt "Aufgabe der Polizei", sagte sie gefasst.

Was genau vorgefallen ist, warum Sonja verschwand, wer sie mutmaßlich getötet hat: All das hofft die Kripo nun, aufzuklären.