Sicherheitskonferenz in München: Auswirkungen bei Flughafen-Streik erwartet

Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag einen Streik unter anderem am Münchner Flughafen angekündigt. Am gleichen Tag startet in der Landeshauptstadt auch die Sicherheitskonferenz – Auswirkungen werden erwartet.

15. Februar 2023 - 12:52 Uhr | AZ/dpa

Am Flughafen München wird am Freitag gestreikt – dies wird wohl Auswirkungen auf die Sicherheitskonferenz haben. (Archivbild) © Lino Mirgeler/dpa