IT-Panne bei Lufthansa trifft Münchner Flughafen: Betroffene berichten

Bauarbeiter könnten für eine weltweite Computerpanne bei der Lufthansa verantwortlich sein. Am Münchner Flughafen halten sich die Auswirkungen in Grenzen, dennoch sind mehrere Passagiere betroffen. Die AZ hat sich vor Ort umgehört.

Frankfurt/Main - Ein weltweiter IT-Ausfall bei der Lufthansa hat auch den Münchner Flughafen in Mitleidenschaft gezogen. Wegen einer technischen Störung bei der Lufthansa Group komme es "zu Einschränkungen im Betriebsablauf und vereinzelten Flugausfällen", teilte die Flughafengesellschaft FMG am Mittwoch auf ihrer Webseite mit. Ansonsten verwies die FMG Anfragen an die Lufthansa.

Nach Angaben der Fluggesellschaft vom Vormittag waren die Computersysteme für das Einsteigen lahmgelegt. Zu den Leidtragenden gehörten auch die Fußballer des FC Bayern, die nach ihrem Sieg gegen Paris Saint-Germain in der Champions League den Heimflug aus der französischen Hauptstadt nach Bayern nur verspätet antreten konnten. München ist nach dem Frankfurter Flughafen das zweite Drehkreuz der Lufthansa.

Auch der Münchner Flughafen war von der IT-Panne bei Lufthansa massiv betroffen. © Matthias Balk/dpa

Flughafen München: Abflüge und Ankünfte nachmittags meist wie geplant

Laut Webseite des Münchner Flughafens sollten am Nachmittag sowohl Ankunft als auch Abflug der meisten Münchner Lufthansa-Flüge wie geplant über die Bühne gehen. Vor einem Serviceschalter der Lufthansa bildete sich eine längere Schlange, Chaos gab es nach Beobachtung des AZ-Reporters vor Ort aber nicht. Allerdings war der Flugplan auf der Webseite der FMG wegen einer großen Zahl von Besuchern zeitweise überlastet.

AZ vor Ort: Das sagen Betroffene zur IT-Panne am Münchner Flughafen

Die Stimmung sei ruhiger als erwartet, berichtete der AZ-Reporter mittags vom Terminal, am Vormittag soll noch größerer Trubel geherrscht haben. Die Gemütslage bei den Passagieren ist jedoch zwiegespalten. Vereinzelt sind Fluggäste optimistisch, sie nehmen die Panne mit Humor – "andere wiederum ärgern sich mächtig, wie sie von der Lufthansa behandelt werden". "Ich warte seit vier Stunden auf eine Behandlung und wurde jetzt von einem Schalter zum nächsten geschickt", erzählt beispielsweise ein wütender Passagier.

Ein anderer nimmt es deutlich gelassener. Von München aus geht es nach Phuket in Thailand. "Die Mitarbeiter halten sich wacker, ist jetzt auch nicht der angenehmste Job", erzählt er. "Ich nehme mein ganzes Leben mit Humor. Ich bin froh, dass ich alleine unterwegs bin. Mit Familie wäre ich jetzt wahrscheinlich gestresster."

Manche Fluggäste haben auch vorausgedacht und wegen des Streiks am Freitag umgeplant. So wie Angelo (21) und Marie (20). Eigentlich wollten die beiden am Freitag nach London fliegen. Wegen der angekündigten Streiks kamen sie heute aber zum Flughafen, um ihren Flug zu verlegen. Jetzt also der nächste Ärger. "Die Mitarbeiter sind freundlich, aber es gibt halt zu wenige", sagt Marie. Angelos Erwartung an die Airline: Dass der Flug kostenlos verlegt wird.

Angelo und Marie wollten ihren Flug wegen des Streiks am Freitag eigentlich verlegen. © Jakob Mainz

Massive Auswirkungen am Lufthansa-Drehkreuz Frankfurt

Die Auswirkungen in München waren damit weniger gravierend als in Frankfurt. Dort hatte die Deutsche Flugsicherung den größten deutschen Flughafen vorübergehend für Starts und Landungen gesperrt. Aus München seien am Vormittag einige Flüge nach Frankfurt ausgefallen, sagte eine Sprecherin der Lufthansa. Ansonsten sei es hier nur bei vereinzelten Flügen zu Verspätungen gekommen.

Am Flughafen Nürnberg wurden am Mittwochvormittag mehrere Ausweichflüge aus Frankfurt angemeldet, wie ein Sprecher des Flughafens sagte. Von Nürnberg gibt es in der Regel täglich vier Lufthansa-Verbindungen nach Frankfurt. Zudem gab es auch Annullierungen von Abflügen und Landungen.

Nach Angaben der Lufthansa und der Deutschen Bahn haben Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt die Probleme ausgelöst. Dabei wurden Kabel beschädigt.