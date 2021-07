Rund 2.000 Besucher bei Pilotprojekt "Klassik am Odeonsplatz"

Dieser Freitagabend hatte es in sich: Die Münchner Open-Air-Konzerte "Klassik am Odeonsplatz" gehen am Wochenende mit 2.000 Besuchern pro Konzert in München über die Bühne.

09. Juli 2021 - 23:37 Uhr | AZ/dpa

Modellprojekt: Rund 2.000 Zuschauer verfolgten im Rahmen der Konzertreihe "Klassik am Odeonsplatz" am Freitagabend das Konzert der Münchner Philharmoniker und der Pianistin Wang. © Sven Hoppe/dpa