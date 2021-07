FDP und Bayernpartei fordern Öffnung von Clubs und Bars für vollständig Geimpfte

Die Stadtratsfraktionen von FDP und Bayernpartei haben sich mit einem Antrag an OB Reiter gewandt. Darin fordern sie die Öffnung der Münchner Clubs und Bars für zweifach Geimpfte.

München - Die Münchner Stadtratsfraktionen von FDP und Bayernpartei fordern in einem Antrag an OB Dieter Reiter (SPD), dass sich dieser bei der Landesregierung dafür einsetzt, die Clubs und Bars in München für Personen, die bereits zweimal geimpft wurden, wieder zu öffnen.

Die beiden Parteien begründen ihren Antrag mit der Münchner Impfquote, die, bezogen auf die Bevölkerung ab 18 Jahren, bei den Erstimpfungen bei 62,2 Prozent und bei den Zweitimpfungen bei 46,4 Prozent liegt (Stand: 6. Juli 2021).

Clubs und Bars sollen für zweifach Geimpfte öffnen

Während der Stadtrat in den letzten Wochen über Konzepte sprach, die öffentlichen Plätze der Stadt zu entlasten, würde eine Öffnung der Clubs für eine wahre Entzerrung der Partyhotspots des letzten Jahres sorgen, so die Antragssteller weiter.

Darüber hinaus würden in Politik und Gesellschaft immer mehr Stimmen deutlich werden, die fordern, die Grundrechtseingriffe für vollständig Geimpfte ab sofort zu unterbinden.

FDP und Bayernpartei fordern daher, dass die Landeshauptstadt dem guten Beispiel anderer deutscher Gemeinden folgen und den Bürgern wieder einen Weg zurück in die Normalität weisen muss.

Besonders junge Menschen haben nach gut anderthalb Jahren bedingungsloser Solidarität verdient, dass der Stadtrat sich für sie stark macht, so die beiden Stadtratsfraktionen.