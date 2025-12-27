Rückblick 2025: Das haben die AZ-Abonnenten am meisten gelesen

Das war 2025 in München: Anschlag auf die Verdi-Demo, Bombenalarm auf der Wiesn, Recherchen zu Löwen-Investor und Bayerischen Pensionsgeldern. Welche Artikel haben die Plus-Leser der Abendzeitung besonders bewegt? Hier ist eine Übersicht der beliebtesten Artikel.

Wegen Bombenalarm gesperrt: Auf der Wiesn waren Polizisten statt Gästen unterwegs.

Der Anschlag auf die Verdi-Demo im Februar erschütterte die Stadt, im April starb eine 33-Jährige beim Surfen im Eisbach und im September musste die Wiesn wegen eines Bombenverdachts geschlossen werden. Außerdem sorgten AZ-Recherchen rund um den Löwen-Investor Hasan Ismaik und das Rätsel um bayerische Pensionsgelder in den USA für Schlagzeilen. Das Jahr 2025 hatte in München dramatische Momente – das zeigt sich auch in unserer Statistik. Wir zeigen die meistgelesenen AZ-Artikel unserer Abonnenten im Überblick.

10. Guerilla-Aktion in der Nacht: Eisbachwelle in München von Surfern wieder hergestellt

In einer Nacht- und Nebelaktion haben Surfer eine Rampe für die Eisbachwelle gezimmert. Plötzlich klappt es wieder mit der Welle, die eigentlich seit einigen Tagen verschwunden ist.

9. Nach 151 Jahren: Beliebte Münchner Traditionsgaststätte steht vor dem Aus

Immer wieder geraten Münchner Traditionsgaststätten in München in finanzielle Schieflage. Nun hat es eine beliebte Wirtschaft in Haidhausen getroffen, die Insolvenz anmelden muss. Das sind die Gründe.

8. Maxi Schafroth am Nockherberg: Das war wohl seine letzte Salvator-Rede

Maximilian Schafroth: Seine inzwischen schon fünfte Fastenpredigt auf dem Nockherberg enttäuscht in weiten Teilen. AZ-Vizechefredakteur Thomas Müller meint: Die Messe ist gelesen.

7. Hätte Sechzig die Auflösung gedroht? AZ-Recherchen bestätigen Zweifel an Investoren-Verhandler

Hasan Ismaik hat den Investoren-Wechsel kurzfristig gestoppt – und macht Reisinger und Bay schwere Vorwürfe. Zuletzt waren erhebliche Zweifel über die Seriosität von Matthias Thoma aufgekommen. Und tatsächlich: AZ-Recherchen ergaben, dass die Akte vorbelastet ist.

6. Augenzeugin Alexandra H. nach Unfall an Trambahn-Haltestelle: "Alle waren lebendig, hatten die Augen offen"

Großeinsatz in Neuhausen: Ein Mann fährt mit einem BMW-SUV in das Wartehäuschen der Tram 17 an der Donnersbergerstraße. Insgesamt sieben Menschen werden verletzt, drei von ihnen schwer. Die Polizei berichtet Neuigkeiten zum Zustand einer Schwerverletzten und der möglichen Ursache für den Unfall.

5. Paukenschlag auf der Wiesn: Paulaner verliert Oktoberfestzelt

Die Wirte der Münchner Stubn haben sich entschieden, die Brauerei zu wechseln. Nach Jahren der Zusammenarbeit mit Paulaner setzen sie nun auf einen neuen Partner – und setzen weiter auf ihre persönliche Note.

4. Manager kaltgestellt: Millionen-Immobilienimperium aus deutschem Pensionsgeld steht vor dem Kollaps

Ein Steuerbetrüger, Millionen an Pensionsgeldern – und eine Manager-Kaltstellung bei der Bayerischen Versorgungskammer: Das "House of BVK" in den USA wankt. Betroffen ist Geld von zwölf Berufsgruppen. Im Zentrum steht ein Immobiliengeflecht von München bis New York.

3. Riesenschlange in München: Hunderte wollen Tim Mälzers neues Eis

Hunderte von Münchnern stehen vor der Hofstatt im Färbergraben Schlange. Sie alle sind auf ein ganz besonderes Schnäppchen aus. Was dahinter steckt.

2. AZ-Liveblog: Aktuelle Erkenntnisse zum Anschlag von München

München trauert. Ein Mann ist mit einem Auto am 13. Februar in einen Demonstrationszug gefahren. Die AZ hält Sie in einem Newsblog über das Geschehen rund um den Anschlag auf dem Laufenden.

1. AZ-Liveblog: Brandanschlag in der Lerchenau: Neuigkeiten zum Drama im Münchner Norden/ Wiesn-Newsblog: Wiesn-Wirte sagen Danke – 100 Euro für jeden Bombenhund

Feuer, Explosion und zwei Tote im Münchner Norden, danach folgt die Gelände-Sperrung auf der Wiesn: Die Ereignisse überschlagen sich am 1. Oktober. Mit zwei Liveblogs haben wir für unsere Leserinnen und Leser die Lage vor Ort eingeordnet.

