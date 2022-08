Rammstein-Konzert an Silvester: Münchner Stadtrat will weiter planen lassen

Die Polizei befürchtet "erhebliche Risiken", das KVR hält den Auftritt für "problematisch". Dennoch sind CSU, SPD und FDP dafür, dass das Silvester-Konzert steigt. Am Mittwoch wird entschieden.

München - Dürfen die Metalrocker von Rammstein Silvester auf der Theresienwiese ein Megakonzert für 145.000 Fans geben - oder eben nicht? Der Stadtrat soll darüber am Mittwoch im Feriensenat entscheiden, denn andernfalls, so hat es der Veranstalter, die Leutgeb Entertainment Group, angekündigt, wolle man mit dem Mega-Event nach Essen ausweichen.

CSU und FDP sind für das Konzert

Und es sieht gut aus. Als erste haben sich am Montag CSU und FDP klar für Rammstein positioniert. "Wir sind einstimmig für das Konzert", sagt CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl nach der Fraktionssitzung am Nachmittag, "wir wollen aber, dass die Anwohner eingebunden werden." FDP-Fraktionschef Jörg Hoffmann sagt: "Wir haben so viele große Veranstaltungen auf der Theresienwiese, warum soll diese ein Problem sein."

Auch die - bislang gespaltene - SPD/Volt-Fraktion hat sich nach längerer Debatte zu einem Ja durchgerungen - die Grünen wollen erst am Dienstag eine gemeinsame Haltung finden. SPD-Fraktionschefin Anne Hübner: "Wir sind eine Großstadt, und ich bin der Meinung, dass wir dieses Konzert ermöglichen sollten. Der Veranstalter muss jetzt seine konkreten Pläne bei der Stadt einreichen und das Kreisverwaltungsreferat über die Genehmigung entscheiden, wir würden uns freuen, wenn es klappt."

KVR zeigt sich noch skeptisch bei der Umsetzung

Noch nämlich hat man offenbar großes Bauchweh bei den Genehmigungsbehörden im KVR, das übers Wochenende nur wenig Zeit hatte, eine Stellungnahme für die Feriensenats-Sitzung zu zimmern. Man halte den geplanten Rammstein-Auftritt "aus Sicherheitsgründen aufgrund der Kurzfristigkeit für problematisch" und die "Zeitschiene für definitiv zu knapp bemessen", heißt es in dem Papier, das der AZ vorliegt.

Klarer hat sich die Polizei positioniert, nämlich mit einem: Nein. Ein solches Mega-Event mit "herausragenden sicherheitskritischen Faktoren" ausgerechnet an Silvester berge "erhebliche Risiken für Ordnungs- und Sicherheitsstörungen und im schlimmsten Fall Gefahren für die körperliche Unversehrtheit und Gesundheit der potenziellen Konzertbesucher und Bürger", heißt es in deren Stellungnahme.

Rammstein-Konzert: Bis zur finalen Entscheidung dauert es wohl noch

Spannend wird, wie genau das Rammstein-Konzept aussehen wird, das der Veranstalter dem KVR vorlegen wird - und wie lange es dauert, bis er alle kritischen Punkte nachbessern kann. Rammstein-Fans müssen sich wohl noch in Geduld üben.