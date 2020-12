Prost! Erstes "Münchner Kindl"-Bier seit 115 Jahren

München hat wieder ein neues Bier: Seit Mittwoch gibt es den "Vivator" von der "Münchner Kindl"-Brauerei zu kaufen – erstmals seit 115 Jahren.

München - 115 Jahre hat's gedauert, doch jetzt ist es da: Erstmals seit 1905 gibt es wieder ein Bier der "Münchner Kindl"-Brauerei. Der "Vivator" ist ab sofort im Online-Shop der Brauerei sowie in einigen ausgewählten Geschäften zu haben.

Bier mit "Noten von getrockneten Pflaumen und Aprikosen"

Angesichts der eigenen Beschreibung dürfte das Bier vor allem etwas für Feinschmecker sein, denn der "vollmundige Doppelbock glänzt mit einem schokoladigen Körper", wie die Brauerei auf ihrer Homepage schreibt. Daneben besitzt der "Vivator" noch "Noten von getrockneten Pflaumen und Aprikosen". Getrunken wird das Bier im Idealfall wie vor 115 Jahren: in einem historischen Pokalglas, das sich neben "Vivator" im Paket befindet.

2023 soll das "Münchner Kindl"-Bier dann endlich auch in der eigenen Brauerei hergestellt werden. Mittlerweile wurde der Flächennutzungsplan für das Gelände der ehemaligen "Ami-Tankstelle" an der Tegernseer Landstraße angepasst – das "Biotop" wurde so zu einem "Sondergebiet Brauerei". Bereits im kommenden Jahr sollen die Bauarbeiten auf dem Gelände beginnen. Bis dahin müssen Dietrich und Luis Sailer allerdings noch ausweichen – der aktuelle Sud wurde in der kleinen Brauerei von "Haderner Bräu" hergestellt.