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Paulaner: Die wichtigsten Momente einer Münchner Erfolgsgeschichte

Vom Klosterbier zum internationalen Getränkeriesen: Seit fast 400 Jahren gehört Paulaner zu München. Die Geschichte der Traditionsbrauerei reicht von Mönchen, Salvator und dem Nockherberg bis zur modernen Mega-Anlage in Langwied. Ein historischer Überblick.
Thomas Müller |
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Fusion 1928 mit dem Thomasbräu am Kapuzinerplatz. Das alte Thomasbräu-Gasthaus steht heute noch.
Stadtarchiv 4 Fusion 1928 mit dem Thomasbräu am Kapuzinerplatz. Das alte Thomasbräu-Gasthaus steht heute noch.
Blick von oben auf die Gebäude der Paulaner Brauerei in der Ohlmüllerstraße 1906. Im Hintergrund die Maximilianskirche.
Stadtarchiv 4 Blick von oben auf die Gebäude der Paulaner Brauerei in der Ohlmüllerstraße 1906. Im Hintergrund die Maximilianskirche.
Das Sudhaus der Paulaner Brauerei in der Au 2002.
imago/Guido Krzikowski 4 Das Sudhaus der Paulaner Brauerei in der Au 2002.
Ebenfalls 2002: Die Unternehmenszentrale von Paulaner (links) und Hacker-Pschorr rechts am Nockherberg.
imago/Guido Krzikowski 4 Ebenfalls 2002: Die Unternehmenszentrale von Paulaner (links) und Hacker-Pschorr rechts am Nockherberg.

Vom Klosterbier zum internationalen Getränkeriesen: Die Geschichte von Paulaner ist eine Geschichte voller Wendepunkte – von den ersten Salvator-Sudkesseln bis zur modernen Brauerei in Langwied. Die wichtigsten Daten im Überblick:

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Unsere Brauerei-Serie über Paulaner – hier finden Sie alle Teile:

Wo Bier, Spezi und Limo entstehen: Zu Besuch in der Paulaner-Brauerei

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