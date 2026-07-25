Paulaner: Die wichtigsten Momente einer Münchner Erfolgsgeschichte

Vom Klosterbier zum internationalen Getränkeriesen: Seit fast 400 Jahren gehört Paulaner zu München. Die Geschichte der Traditionsbrauerei reicht von Mönchen, Salvator und dem Nockherberg bis zur modernen Mega-Anlage in Langwied. Ein historischer Überblick.

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Ebenfalls 2002: Die Unternehmenszentrale von Paulaner (links) und Hacker-Pschorr rechts am Nockherberg.

imago/Guido Krzikowski 4 Ebenfalls 2002: Die Unternehmenszentrale von Paulaner (links) und Hacker-Pschorr rechts am Nockherberg.

Das Sudhaus der Paulaner Brauerei in der Au 2002.

imago/Guido Krzikowski 4 Das Sudhaus der Paulaner Brauerei in der Au 2002.

Blick von oben auf die Gebäude der Paulaner Brauerei in der Ohlmüllerstraße 1906. Im Hintergrund die Maximilianskirche.

Stadtarchiv 4 Blick von oben auf die Gebäude der Paulaner Brauerei in der Ohlmüllerstraße 1906. Im Hintergrund die Maximilianskirche.

Fusion 1928 mit dem Thomasbräu am Kapuzinerplatz. Das alte Thomasbräu-Gasthaus steht heute noch.

Stadtarchiv 4 Fusion 1928 mit dem Thomasbräu am Kapuzinerplatz. Das alte Thomasbräu-Gasthaus steht heute noch.

Vom Klosterbier zum internationalen Getränkeriesen: Die Geschichte von Paulaner ist eine Geschichte voller Wendepunkte – von den ersten Salvator-Sudkesseln bis zur modernen Brauerei in Langwied. Die wichtigsten Daten im Überblick:

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Unsere Brauerei-Serie über Paulaner – hier finden Sie alle Teile:

Wo Bier, Spezi und Limo entstehen: Zu Besuch in der Paulaner-Brauerei

Starkbierfest auf dem Nockherberg: Über die lange Tradition des Derbleckens

"Gut, besser, Paulaner": Wie der Spruch entstand – und was ein AZ-Karikaturist damit zu tun hat