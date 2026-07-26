Diesen Satz kennt ganz Deutschland: Wie "Gut, besser, Paulaner“ entstand

"Gut, besser, Paulaner“: Dieser ikonische Werbe-Slogan war ein echtes Schnäppchen, wie sich AZ-Karikaturist Dieter Hanitzsch noch allzu ungut erinnert.

Logo der Brauerei Paulaner an einer Gaststätte mit Turm des Rathaus es in der Innenstadt München

Ralph Peters (imago stock&people) 2 Logo der Brauerei Paulaner an einer Gaststätte mit Turm des Rathaus es in der Innenstadt München

Gut, besser, Paulaner. Was für ein ikonischer Werbespruch. Seit 1964 wirbt Paulaner damit für sein Bier. Und wer hat ihn erfunden? AZ-Karikaturist Dieter Hanitzsch. Er erinnert sich daran so:

"Ich hatte nach dem Brauerei-Ingenieur-Studium in Weihenstephan noch ein BWL-Studium an der Uni hier drangehängt. Thema der Diplomarbeit: Werbung der Brauereien. Mit Empfehlung vom damaligen AZ-Verleger Werner Friedmann habe ich mich dann bei Paulaner vorgestellt und wurde Werbeleiter – mit einem halben Schreibtisch und einer halben Sekretärin. Mein Auftrag: einen Slogan für Paulaner zu erfinden. Ich erfand 'Gut - besser - Paulaner'. Der musste auf Protest von Löwenbräu wegen nicht erlaubter Superlativ-Werbung zunächst geändert werden in Super-Paulaner! Der lautstarke Protest von Löwenbräu kam natürlich auf die AZ-Titelseite.

AZ-Karikaturist und Werbe-Slogan-Erfinder Dieter Hanitzsch. © dpa

Nun zum Honorar: Die Paulaner-Bosse boten mir 400 oder 500 Mark an und ich Riesenrindvieh akzeptierte, da ich auch froh über den Job war. Ich blieb aber nur ein knappes Jahr bei Paulaner, weil ich die Chance bekam, zum BR-Fernsehen in die Wirtschaftsredaktion zu wechseln. Seit 1985 bin ich ausschließlich Karikaturist."

Unsere Brauerei-Serie über Paulaner - hier finden Sie alle Teile:

Wo Bier, Spezi und Limo entstehen: Zu Besuch in der Paulaner-Brauerei

Starkbierfest auf dem Nockherberg: Über die lange Tradition des Derbleckens

Vom Klosterbier zur Weltmarke: Die Geschichte von Paulaner