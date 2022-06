Orca-Skulptur "The Balance" begrüßt Tollwood-Besucher

Eine mehr als sechs Meter hohe Skulptur steht seit Mittwoch am Eingang des diesjährigen Tollwood-Sommerfestivals, das unter dem Motto "Klar zur Wende" steht.

München - Zum Start des diesjährigen Tollwood-Sommerfestivals wartet auf die Besucher im Olympiapark eine besondere Attraktion: Eine Skulptur in Form eines Orcas mit dem Namen "The Balance". Das Werk des ungarischen Künstlers Gábor Miklós Szöke bildet damit die Hauptattraktion unter den diesjährigen Kunstinstallationen.

Ein Sinnbild für die Umweltverschmutzung

Sie ist nicht nur über sechs Meter hoch, sondern hat es auch sonst ordentlich in sich. Ganze zwei Tonnen bringt der künstliche Wal nämlich auf die Wage. Auf seiner Schnauze balanciert der Orca einen Autoreifen, dabei ist er umgeben von Müll. Damit möchte der Künstler ein Sinnbild für den Umgang der Menschen mit der Natur schaffen.

Bis zum Festivalende steht er am Eingang

Per Kran wurde "The Balance" am Mittwochmorgen angeliefert, einen Tag vor Festivalstart. Bis zum Ende des Tollwood am 17. Juli können die Besucher ihn nun direkt am Eingang des Festivalgeländes bestaunen. Ein Besuch lohnt sich allemal, denn einen schwebenden Wal sieht man auch nicht alle Tage!