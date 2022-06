Münchner Tollwood-Start am Donnerstag: Feeling wie früher

Das Tollwood-Festival im Olympiapark nimmt Gestalt an. Am Donnerstag ist die große Eröffnung. Die Hoffnung liegt auf dem Wetter.

München - Bei strahlendem Sonnenschein herrscht vorfreudiges Treiben im südlichen Olympiapark. Rund 800 Menschen werkeln am Dienstag noch an Zelten, richten ihre Stände ein und stellen Bänke und Stühle auf. Das Einzige, was die Stimmung trüben kann, ist der eine oder andere Lastwagen, der hin und wieder ordentlich Staub aufwirbelt.

Tollwood 2022: Auch ein paar Neuheiten gibt's

Nach der Corona-Pause im vorletzten und der verkleinerten Version im vergangenen Jahr ist das ganze Team glücklich, dass heuer wieder alles so wird wie früher – ohne Einschränkungen.

Zahlreiche namhafte Bands und Künstler spielen im großen Zelt, viele kleine Bands auf den kleineren Bühnen, die übers ganze Gelände verteilt sind. Aber auch ein paar Neuheiten gibt's in diesem Jahr. Zum Beispiel eine "Viva la vida"-Ecke. Hier kann man bei Live-Flamenco, Rotwein und Sangria die Seele baumeln lassen.

Tollwood 2022: Wieder ist alles nachhaltig - auch der Strom

Wer's nicht ganz so feurig mag, der trinkt eine Halbe aus dem eisgekühlten Glas im Hacker Pschorr Brettl. Am besten, man lässt sich kulinarisch einfach treiben, probiert eine frische Kokosnuss, ein paar frittierte Insekten, ein Schawarma oder einen Schoko-Döner.

Natürlich ist alles nachhaltig, auch der Strom, getreu dem Festival-Motto "Klar zur Wende". In einem Tante Emma Laden kann man sich über die wahren Kosten von Lebensmitteln informieren, inklusive Folgekosten durch Umweltschäden, die bei der Herstellung von Lebensmitteln produziert werden. In einer nachgebauten Mini-Staatskanzlei informieren Greenpeace und der Bund Naturschutz über Windkraft.

Am Donnerstag um 11 Uhr geht's los.