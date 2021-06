Wüsten-Wiesn: München klagt auf Einschränkung der Werbung

Das Münchner Oktoberfest fällt aus, doch in Dubai soll eine gleichnamige Veranstaltung stattfinden. Die Stadt München stört sich an der Werbung dafür und will ein Verbot durchsetzen.

25. Juni 2021 - 07:16 Uhr | AZ/dpa

Ein Abklatsch der Wiesn soll in Dubai stattfinden. © imago images/Michael Westermann