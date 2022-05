Wiesn-Effekt bei Online-Reisebüro: Alle wollen nach München!

In den zwei Wochen nach der Wiesn-Bekanntgabe sind die Suchanfragen für einen Aufenthalt in München während des Oktoberfests massiv angestiegen.

München - Ende April hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bekannt gegeben, dass das Oktoberfest nach zweimaliger Corona-Absage in diesem Jahr wieder stattfinden wird. Nicht weiter verwunderlich also, dass sich schon kurz danach etliche Interessierte nach einer Unterkunft in München zur Wiesn-Zeit umgesehen haben.

Wie groß der Oktoberfest-Effekt ist, zeigt nun das Online-Reisebüro "Expedia": Demnach geht aus einer Analyse hervor, dass das Interesse der Deutschen an einem Aufenthalt zur Wiesn (gemessen an den Suchanfragen) in den ersten beiden Wochen nach der Reiter-Zusage im Vergleich zu den zwei Wochen davor um 125 Prozent gestiegen ist.

Auch die Italiener scheinen es – wenig überraschend – kaum erwarten zu können. Fast 70 Prozent mehr München-Suchanfragen registrierte "Expedia" aus Italien.

Doch nicht nur in Europa ist die Vorfreude groß, auch der ein oder andere Nordamerikaner plant wohl einen Wiesn-Besuch in diesem Jahr. In den ersten beiden Mai-Wochen verzeichnete "Expedia" 40 Prozent mehr Suchanfragen aus den USA für Hotelaufenthalte zum Oktoberfest als noch vor der Bekanntgabe. In Kanada stieg das Interesse um 20 Prozent.

"Wir erwarten, dass die Buchungen noch einmal anziehen werden"

"Das Oktoberfest ist ein klassischer Anlass für eine Städtereise", sagt "Expedia"-Sprecherin Svetlana Hirth. "Aufgrund der internationalen Bekanntheit kommen nicht nur die Deutschen, sondern Reisende aus aller Welt in die bayerische Landeshauptstadt. Wir erwarten, dass die Buchungen in den nächsten Wochen noch einmal anziehen werden. Vor der Pandemie ging es immer erst Anfang Juni so richtig los. Es ist also ein gutes Zeichen, dass das Interesse jetzt bereits so groß ist."