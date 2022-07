Wiesn 2022: Markus Söder mit Anstich-Spitze gegen OB Dieter Reiter

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder stichelt gegen Münchens OB Dieter Reiter – es geht um die Wiesn 2022 und ganz speziell den Anstich im Schottenhamel-Zelt.

München - Der Countdown läuft, die Spannung steigt: In etwa zwei Monaten startet die Wiesn – und das nach zuletzt zwei Corona-Absagen. Die Gerüste der Zelte stehen bereits auf der Theresienwiese, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, damit am 17. September auch wirklich alles bereit ist.

Zuletzt herrschte immer wieder Unsicherheit, ob das Oktoberfest wegen der wieder steigenden Corona-Zahlen auch tatsächlich stattfinden könne. Kritische Stimmen dazu gab es unter anderem von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Janosch Dahmen, Gesundheitsexperte der Grünen.

Söder: "Mei, das macht doch die Leute auch kirre"

Gänzlich anders sieht das Markus Söder (CSU). Bayerns Ministerpräsident hat sich den Anstich-Termin am ersten Wiesn-Samstag bereits im Kalender angestrichen. "Ja klar!", antwortete Söder am Mittwoch in der auf die Frage, ob er dieses Jahr zum Anstich gehen werde. Eine Spitze in Richtung Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) kann er sich dabei nicht verkneifen: "Ich will ja sehen, ob er (Reiter, d. Red.) auch selber kommt, weil er ja ständig unsicher war – soll er, soll er nicht? Mei, das macht doch die Leute auch kirre", sagte Söder.

Reiter selbst scheint sich mittlerweile aber recht sicher zu sein: "Die Wiesn steht nicht auf der Kippe", sagte der OB kürzlich im . "Ich habe gesagt, wir machen die Wiesn und ich werde dazu nix anderes mehr sagen, bis Herr Lauterbach was anderes sagt."

Kritik vom Ministerpräsidenten gab es für die Ampel-Regierung des Bundes: "Schauen Sie mal: Lauterbach sagt jeden Tag, die Welt geht unter. Und der Buschmann (Marco Buschmann, Bundesjustizminister von der FDP, d. Red.) sagt, wir müssen mal gucken, ob eine Maske überhaupt schützt."

Söder über Anstich: "Wichtigster Tag eines Oberbürgermeisters"

Für Söder sei die Wahrscheinlichkeit, sich bei der Wiesn "vielleicht" mit Corona zu infizieren "natürlich größer" als anderswo. Nach jetzigem Stand würde er aber "auf jeden Fall" sagen, dass die Wiesn wieder stattfinden soll. Jeder müsse selbst entscheiden, ob er hinmöchte oder nicht.

Zum Abschluss des Themas folgte noch mal eine Stichelei in Richtung OB. Auf die Frage, ob er bei einem Fernbleiben Reiters selbst im Schottenhamel-Festzelt anzapfen würde, antwortete Söder: "Ich glaube, das lässt er nicht zu. Das ist der wichtigste Tag eines Oberbürgermeisters – da kommen alle mal ins Fernsehen."