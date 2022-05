Wiesn 2022: Alles reserviert? "Es ist ein Wahnsinns-Run"

Noch eine Reservierung in einem Wiesnzelt zu bekommen, ist heuer schwierig – doch nicht unmöglich. Die Wirte freut es.

München - Als er nach den Reservierungen gefragt wird, muss Peter Reichert schmunzeln: "Alles schon reserviert", verrät der neue Wiesnwirt vergangene Woche bei der Vorstellung seines neuen Zelts, der Bräurosl.

Wiesnwirt Michael Käfer: "Es ist wirklich mehr als gut"

Ganz ähnlich sieht es auch in den anderen Zelten aus: Im Hofbräu und Augustiner sind aktuell keine Tische mehr frei, in den meisten anderen Zelten das gleiche Bild – oder nur ganz wenige. Und auch im Käfer-Zelt ist heuer schon jetzt alles ausgebucht.

"Es ist wirklich mehr als gut, wir haben so viele Reservierungen", freut sich so auch Wiesnwirt Michael Käfer. "Es ist ein Wahnsinns-Run."

Die Wirte raten: "Geduld haben"

Schon beim Frühlingsfest waren die Besucherzahlen überraschend gut gewesen, die beiden Festzelte teils wegen Überfüllung geschlossen – ein Vorgeschmack auf die Wiesn, meinen viele Wirte.

Doch was tun, wenn man doch noch einen Tisch ergattern will? Die Wirte raten: "Geduld haben". Denn nicht alle Reservierungen werden auch wahrgenommen.

Wiesnwirt Käfer rechnet "zu 99 Prozent" mit dem Oktoberfest 2022

"Wenn wir jetzt die Rechnungen rausschicken, kriegen wir nicht überall eine Rückmeldung", erklärt Wiesnwirt Reichert das Prinzip.

Dann kämen mehrere Tische wieder an die Wiesnwirte zurück – und somit auch wieder zurück in das Reservierungssystem der Festzelte. "Die kann man dann wieder reservieren", so Reichert.

Wer noch unbedingt einen Tisch haben will, sollte also weiter danach Ausschau halten – und natürlich ein bisschen Glück haben.

Doch lohnt sich der Aufwand um die Reservierungen? Wird das lang ersehnte Oktoberfest denn 2022 überhaupt stattfinden?

Wiesnwirt Käfer rechnet fest damit: "In heutigen Zeiten kannst du nie sagen, dass es 100 Prozent sicher ist, aber 99 Prozent würde ich schon sagen."

Ähnlich sehen das wohl auch die Gäste – nach zwei Jahren Pause scheint die Freude auf die Wiesn groß wie selten zu sein.