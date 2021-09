Almauftrieb auch ohne Oktoberfest: Promis schunkeln bei Käfer

Am ersten Wiesn-Sonntag findet traditionell der Almauftrieb im Käfer-Zelt unterhalb der Bavaria statt. Wer dafür eine begehrte VIP-Einladung ergattert, darf sich in Society-Kreisen besonders glücklich schätzen. Da heuer das Oktoberfest erneut nicht stattfinden kann, feierten die Promis in der Käfer-Schänke.

20. September 2021 - 14:09 Uhr | Andrea Vodermayr, Steffen Trunk

BrauerPhotos 20 Boris Becker kam mit Freundin Lilian – Verona Pooth feierte mit Promi-Freundinnen... BrauerPhotos 20 Verona Pooth. BrauerPhotos 20 Shima Lehmann, Julia Czechner, Monica Ivancan, Anna Lanig und Susanne Samwer. BrauerPhotos 20 Ex-Bachelor Sebastian Preuss. BrauerPhotos 20 Boris Becker mit Freundin Lilian de Carvalho Monteiro. BrauerPhotos 20 Claudelle Deckert und Sabine Lisicki. BrauerPhotos 20 Gastgeber: PR-Experte Philip Greffenius mit Frau Evelyn und Michael Käfer mit Frau Clarissa. BrauerPhotos 20 Francis Fulton-Smith. BrauerPhotos 20 Leslie Mandoki. BrauerPhotos 20 Sonja Kiefer und Cedric Schwarz. BrauerPhotos 20 Samuel Koch und Frau Sarah Elena Timpe. BrauerPhotos 20 Karen Webb und Oliver Masucci. BrauerPhotos 20 Sebastian Preuss und Beauty-Doc Dr. Bruce Reith. BrauerPhotos 20 Jeannette Graf, Roxy Nitschke, Denise Borer und Tiger Kirchharz. BrauerPhotos 20 Julia Czechner und H.P. Baxxter. BrauerPhotos 20 Leslie Mandoki und CSU-Generalsekretär Markus Blume. BrauerPhotos 20 Roxy Nitschke, Denise Borer, Elke Volk, Sandra Bauer, Jeannette Graf und Tiger Kirchharz. BrauerPhotos 20 Ralph Piller, Verena Kerth, Sabine Piller und Astrid Söll. BrauerPhotos 20 Stavros Kostantinidis und Michael Käfer mit Frau Clarissa. BrauerPhotos 20 Markus Blume.