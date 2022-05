Wegen Corona-Varianten: Karl Lauterbach hält Wiesn für noch nicht planbar

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich zur aktuellen Wiesn-Situation geäußert. Dem SPD-Politiker zufolge sei ein Abhalten des Oktoberfests aktuell noch nicht planbar. Der Grund: Mögliche neue Varianten des Coronavirus.

München/Berlin - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält das Oktoberfest angesichts möglicher neuer Varianten des Coronavirus zum jetzigen Zeitpunkt für noch nicht planbar.

"Ich glaube, es wird sehr stark davon abhängen, wie die pandemische Situation sich weiterentwickelt", sagte der SPD-Politiker in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview des Bayerischen Rundfunks. "Es spricht viel dafür, dass wir mit Omikron-Varianten B.A4, B.A5 zu tun haben werden."

Lauterbach sagte weiter, er wolle ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies noch nicht sicher sei. Es gebe aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit – somit halte er es für gut möglich, dass es dann wieder Ausbrüche gebe. Unter diesen Umständen wäre ein "vollkommen ungeschütztes Oktoberfest" problematisch, weil dies das Ausbruchsgeschehen anfeuern könnte.

Es gab Gespräche zwischen Lauterbach und OB Reiter

"Jetzt zu sagen, dass das Oktoberfest so stattfinden kann, wie es immer stattgefunden hat vor der Pandemie, halte ich für gewagt." Er habe auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gesagt, dass man zum jetzigen Zeitpunkt über eine klare Zu- oder Absage, was die Durchführung angehe, also auch über die Regeln, die dann gelten, noch nicht entscheiden könne.

Auch Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen hatte sich erst kürzlich kritisch zu einem Abhalten der Wiesn geäußert.