Von Bräurosl bis Käfer: Diese Wiesnwirte zeigen sich nachsichtig mit Markenbesitzern

Haben Sie nach der Wiesn noch Wertmarken übrig? Hier erfahren Sie, wo und bis wann Sie diese auch nach dem Fest einlösen können.

Brotzeitbrettl gibt es nicht nur auf der Wiesn.

Am Ende ging es dann doch ganz schnell und die Wiesn 2025 ist vorbei. Bei dem ein oder anderen Festbesucher bleiben Bier- und Hendlmarken oder Wertgutscheine übrig. Einige Wiesnwirte zeigen sich kulant und bieten an, die Markerl auch im Nachgang einlösen oder umtauschen zu können. Ein Überblick:

Armbrustschützenzelt

Bis 31. Oktober können übrig gebliebene Wertmarken im Ayinger in der Au sowie im Bräustüberl Aying eingelöst werden. Die Wirte bitten darum, im Vorfeld bei der Reservierung Bescheid zu geben.

Augustiner Festhalle

Kulanterweise und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht können nicht verbrauchte Gutscheine im Zeitraum 07. Oktober bis 01. November 2025 im Augustiner Stammhaus eingelöst werden. Reservierung vorab ist erwünscht mit dem Vermerk "Wiesnmarken". Eine Auszahlung der Gutscheine ist nicht möglich.

Bräurosl

Verzehrgutscheine können bis einschließlich zum 30.11.2025 im Stammhaus "Donisl“ am Marienplatz in München eingelöst werden. Barauszahlung und Erstattung von Restwerten aus Gutscheinen ist ausgeschlossen.

Festzelt Tradition

Bier- und Hendlgutscheine verlieren nach Wiesnende 2025 Ihre Gültigkeit bei uns im Festzelt Tradition. Gern können Sie Ihre Bier- und Hendlmarken nach dem Oktoberfest 2025 in unseren Betrieben (Ratskeller München und Schnitzelwirt) bis 29. November 2025 einlösen.

Gutscheine können am Fischstand der Fischer-Vroni auf der Herbst-Dult am Maria-Hilfs-Platz eingelöst werden. Auch ist eine Rückgabe nach Beendigung des Oktoberfests – im festgelegten Zeitraum (Rückgabefrist) – im Büro der Fischer-Vroni in der Konradinstraße ebenfalls möglich. Hierzu wird eine Kopie ihrer Reservierungsrechnung, sowie das Ausgefüllte Rückgabeformular benötigt.

Hofbräu-Festzelt

Gutscheine, die über den Festwirt gekauft wurden, können noch bis 17. November bei uns im Hofbräukeller eingelöst werden. Nicht einlösbar sind Gutscheine in unseren Veranstaltungsräumen und bei à la carte Reservierungen ab 25 Personen.

Käfer Wiesn-Schänke

Nicht verbrauchte Gutscheine können nach Rücksprache bis zum 31. Dezember des jeweiligen Oktoberfest-Jahres im Reservierungsbüro der Käfer Wiesn-Schänke in allgemein gültige Feinkost Käfer Gutscheine umgetauscht werden.

Kuffler's Weinzelt

Nicht verwendete Verzehrgutscheine können bis 31.10.2025 im Seehaus im Englischen Garten und "Beim Sedlmayr“ eingelöst werden (nachfolgend "Verlängerte Gültigkeit“). Die Verlängerte Gültigkeit gilt nicht, wenn Verzehrgutscheine nicht unmittelbar käuflich über das Reservierungsformular oder

nicht im Wege einer zulässigen Weitergabe gemäß Ziff. D.3 bezogen wurden.

Löwenbräu Festzelt

Übrige Bier- und Hendlmarken vom Oktoberfest 2025 können Sie bis 31.10.2025 in der Hirschau im Englischen Garten einlösen.

Marstall Festzelt

Bis Ende Dezember können Marstall-Verzehrgutscheine im Restaurant Leger am Dom, Kaufinger Straße 24 (Eingang Liebfrauenstraße) eingelöst werden.

Ochsenbraterei

Einlösbarkeit der Ochsenbraterei-Gutscheine nach der Wiesn vom 6. Oktober 2025 bis 31. Oktober 2025 im

Ochsenbraterei Imbiss/Elisabethmarkt, in den Biergärten Hopfengarten, Kugler Alm in Oberhaching, Michaeligarten im Ostpark, Schinderstadl in den Isarauen, Zum Flaucher Biergarten in den Isarauen und in den Wirtshäusern Michaeligarten im Ostpark, Franz Xaver auf der Kugler Alm in Oberhaching und Kauf von Ochsenfleisch -wurstwaren im Wirtshaus Michaeligarten und im Wirtshaus Franz Xaver

Schottenhamel Festhalle

Markerl aus dem Schottenhamel können im Paulaner am Nockherberg eingelöst werden.

Schützen-Festzelt

Nicht verbrauchte Schützen-Festzelt Gutscheine können bis einschließlich 31. Oktober im Löwenbräukeller eingelöst werden.

Schützenlisl

Nicht verbrauchte Gutscheine können in den Münchener Betrieben Zum Stiftl und Altes Hackerhaus bis zum 31.10. eingelöst werden.