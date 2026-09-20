Trachten, Gay Wiesn und Bayern-Stars: Der zweite Oktoberfest-Tag in Bildern
Tag 2 auf der Wiesn 2026 ist zu Ende. Am ersten Wiesnsonntag fand traditionell der Trachten- und Schützenzug statt, an dem mehr als 9000 Trachtler, Blaskapellen, Schützen und anderen Traditionsgruppen teilnahmen.
180.000 Menschen sahen laut Polizei dem bunten Treiben auf der rund sieben Kilometer langen Strecke zu. Start war am Max-II-Denkmal in der Maximilianstraße, von dort ging es über Residenzstraße, Odeonsplatz, Ludwigstraße, Brienner Straße, Promenadeplatz, Lenbachplatz, Karlsplatz/Stachus, Sonnenstraße und Schwanthalerstraße bis zum Esperantoplatz an der Theresienwiese.
Angeführt wurde das Ganze von Sina Hochreiter, die auf dieser Wiesn ihre Premiere als Münchner Kindl feiert.
Kreislauf macht nicht mit: Krause muss Besuch in der Bräurosl absagen
Die zweite Tradition am ersten Wiesnsonntag ist der Gay Sunday in der Bräurosl. Nach dem allerersten Anzapfen im Schottenhamel am Samstag, wollte OB Dominik Krause heute dem Bräurosl einen Besuch abstatten. Doch der Kreislauf machte dem Grünen-Politiker einen Strich durch die Rechnung.
Beim Start des Trachtenumzugs war Krause noch dabei, doch dann fuhr er lieber nach Hause, um sich auszukurieren – der gute Mann hat ja auch noch einige Wiesn-Tage vor sich und schon morgen soll es bereits weitergehen.
Die oberbürgermeisterliche Abwesenheit tat der Stimmung in der Bräurosl aber keinen Abbruch. Im proppenvollen Festzelt war die Laune allerbestens, es wurde getrunken, gesungen, getanzt und geknutscht.
Bayern-Stars beim Käfer: Letzter Wiesn-Besuch vor der Nations League
Ebenfalls gute Laune herrschte im Käfer-Zelt.Dort feierten am Sonntag Stars und Legenden des FC Bayern und ließen sich die eine oder andere Maß Bier schmecken. Für die ganzen Nationalspieler wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, dieses Jahr der Wiesn einen Besuch abzustatten. Morgen geht es zu den Nationalmannschaften, denn für viele stehen Spiele in der Nations League an.
Neben den Bayern-Stars feierten auch andere Prominente am Sonntag auf der Wiesn, u. a. Scooter-Frontmann H.P. Baxxter. Ob er "How much is the Wiesnmaß?" sang, ist nicht überliefert.
Auch TV-Moderator Florian Silbereisen ließ es sich auf der Theresienwiese wieder gut gehen. Ebenso Leni Klum, Ralf Moeller nebst Freundin Laura, die bereits am Samstag das Oktoberfest unsicher machten. Und auch Verena Kerth ließ sich blicken.
Und auch die Polizei hatte einen recht ruhigen Sonntag, da blieb auch schon mal Zeit für eine Fahrt mit dem Top Spin oder eine Tanzeinlage der Kollegen an der Hackerbrücke.
Abgeschleppt wurde am Sonntag auch reichlich, doch eher auf der Straße als im Festzelt. Am Sonntagnachmittag waren zahlreiche Abschleppwagen im Umfeld der Theresienwiese unterwegs, um falsch geparkte Fahrzeuge zu entfernen – was bei den Besitzern sicherlich auch zu gebrochenen Herzen führen könnte.
Bilder zum zweiten Wiesn-Tag finden Sie oben in unserer Galerie.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen