Trachten, Gay Wiesn und Bayern-Stars: Der zweite Oktoberfest-Tag in Bildern

Der zweite Tag auf der Wiesn stand ganz im Zeichen des Trachten- und Schützenzugs und des Gay Sunday in der Bräurosl. OB Krause sorgte für einen Schockmoment und die Stars des FC Bayern ließen sich die ein oder andere Maß schmecken. Und es wurde auch reichlich abgeschleppt.

Am Sonntagnachmittag waren im Umfeld der Theresienwiese jede Menge Abschleppwagen im Einsatz.

Felix Müller 40 Am Sonntagnachmittag waren im Umfeld der Theresienwiese jede Menge Abschleppwagen im Einsatz.

Auch am Sonntag hatte die Polizei nicht allzu viel schwierige Einsätze. Da blieb dann auch schon mal Zeit für eine Fahrt mit dem Top Spin oder eine Tanzeinlage der Kollegen an der Hackerbrücke.

Felix Hörhager (dpa) 40 Auch am Sonntag hatte die Polizei nicht allzu viel schwierige Einsätze. Da blieb dann auch schon mal Zeit für eine Fahrt mit dem Top Spin oder eine Tanzeinlage der Kollegen an der Hackerbrücke.

Der ein oder andere schlief im Freien seinen Rausch aus.

Daniel von Loeper 40 Der ein oder andere schlief im Freien seinen Rausch aus.

Beste Stimmung beim Gay Sunday in der Bräurosl, Steven und Orek (3. und 2. v. r.) sind allerbester Laune.

Daniel von Loeper 40 Beste Stimmung beim Gay Sunday in der Bräurosl, Steven und Orek (3. und 2. v. r.) sind allerbester Laune.

Daniel von Loeper 40 Ines (links) und ihre Freunde lieben die tolle Stimmung beim Gay Sunday.

In den Festzelten ist für den kleinen und großen Hunger gesorgt.

IMAGO/Julius Mortsi 40 In den Festzelten ist für den kleinen und großen Hunger gesorgt.

Verena Kerth ließ sich am Sonntag auf der Wiesn blicken.

Felix Hörhager (dpa) 40 Verena Kerth ließ sich am Sonntag auf der Wiesn blicken.

Die Betreiberin des Teufelsrades, Elisabeth "Lisi" Polaczy, steht mit einer Radlerhose vor dem Traditionsfahrgeschäft "Teufelsrad". Als Schutz vor Upskirting können sich Besucherinnen eine solche ausleihen.

Felix Hörhager (dpa) 40 Die Betreiberin des Teufelsrades, Elisabeth "Lisi" Polaczy, steht mit einer Radlerhose vor dem Traditionsfahrgeschäft "Teufelsrad". Als Schutz vor Upskirting können sich Besucherinnen eine solche ausleihen.

Vor dem Teufelsrad wird noch einmal explizit darauf hingewiesen, dass Upskirting eine Straftat ist.

Daniel von Loeper 40 Vor dem Teufelsrad wird noch einmal explizit darauf hingewiesen, dass Upskirting eine Straftat ist.

Jede Menge Bayern-Legenden auf der Wiesn. Erkennen Sie noch alle?

Nadine Rupp 40 Jede Menge Bayern-Legenden auf der Wiesn. Erkennen Sie noch alle?

Saßen am Samstag noch am Tisch von Markus Söder und Dominik Krause: Joshua Kimmich mit Ehefrau Lina.

Stefan Matzke / sampics 40 Saßen am Samstag noch am Tisch von Markus Söder und Dominik Krause: Joshua Kimmich mit Ehefrau Lina.

Auch der FC Bayern war am Sonntag auf der Wiesn: Serge Gnabry, Tom Bischof, Manuel Neuer und Lennart Karl.

Christina Pahnke 40 Auch der FC Bayern war am Sonntag auf der Wiesn: Serge Gnabry, Tom Bischof, Manuel Neuer und Lennart Karl.

Der erste Wiesn-Sonntag war sehr gut besucht.

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON 40 Der erste Wiesn-Sonntag war sehr gut besucht.

Sina Hochreiter macht als Münchner Kindl eine sehr gute Figur.

IMAGO/Julius Mortsi 40 Sina Hochreiter macht als Münchner Kindl eine sehr gute Figur.

Viele Zuschauer sehen sich den Trachten- und Schützenumzug an.

Daniel von Loeper 40 Viele Zuschauer sehen sich den Trachten- und Schützenumzug an.

Doch dann machte der Kreislauf nicht mehr mit und statt in die Bräurosl ging es nach Hause.

imago/Bihlmayerfotografie / Michael Bihlmayer 40 Doch dann machte der Kreislauf nicht mehr mit und statt in die Bräurosl ging es nach Hause.

Die Schäffler sind selbstverständlich auch mit dabei beim Trachten- und Schützenumzug.

Daniel von Loeper 40 Die Schäffler sind selbstverständlich auch mit dabei beim Trachten- und Schützenumzug.

Die feschen Madln des Trachtenvereins "d’Hochbergler Oberwarngau" in ihren typisch schwarzen Miedern, Schnurhüten und rosafarbenen Schürzen. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Verein gegründet, um die Gebirgstracht zu erhalten.

Daniel von Loeper 40 Die feschen Madln des Trachtenvereins "d’Hochbergler Oberwarngau" in ihren typisch schwarzen Miedern, Schnurhüten und rosafarbenen Schürzen. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Verein gegründet, um die Gebirgstracht zu erhalten.

Bald 100 Jahre alt ist der Verein um die Gesellige Bürgerzunft "Alt-Monachia" alt. Seine Kleidung entspricht der Mode zwischen 1830 und 1860.

Daniel von Loeper 40 Bald 100 Jahre alt ist der Verein um die Gesellige Bürgerzunft "Alt-Monachia" alt. Seine Kleidung entspricht der Mode zwischen 1830 und 1860.

Mit einer großen Fahne kündigte sich die Armbrustschützengilde "Fähnlein Rechberg" aus dem Unterallgäu an.

Daniel von Loeper 40 Mit einer großen Fahne kündigte sich die Armbrustschützengilde "Fähnlein Rechberg" aus dem Unterallgäu an.

Hinter dem Jugendmusikkorps Bad Kissingen mit seinen lauten Trommeln und Trompeten kommt das Münchner Kindl auf einem Ross angeritten.

Daniel von Loeper 40 Hinter dem Jugendmusikkorps Bad Kissingen mit seinen lauten Trommeln und Trompeten kommt das Münchner Kindl auf einem Ross angeritten.

Daniel von Loeper 40 Der Sonntag beginnt mit dem Trachten- und Schützenumzug.

Mit der U-Bahn ging es zum Trachten- und Schützenzug.

IMAGO/Julius Mortsi 40 Mit der U-Bahn ging es zum Trachten- und Schützenzug.

Auch am zweiten Wiesn-Tag war viel geboten.

Imago/dpa/Daniel von Loeper /AZ-Collage 40 Auch am zweiten Wiesn-Tag war viel geboten.

Tag 2 auf der Wiesn 2026 ist zu Ende. Am ersten Wiesnsonntag fand traditionell der Trachten- und Schützenzug statt, an dem mehr als 9000 Trachtler, Blaskapellen, Schützen und anderen Traditionsgruppen teilnahmen.

180.000 Menschen sahen laut Polizei dem bunten Treiben auf der rund sieben Kilometer langen Strecke zu. Start war am Max-II-Denkmal in der Maximilianstraße, von dort ging es über Residenzstraße, Odeonsplatz, Ludwigstraße, Brienner Straße, Promenadeplatz, Lenbachplatz, Karlsplatz/Stachus, Sonnenstraße und Schwanthalerstraße bis zum Esperantoplatz an der Theresienwiese.

Angeführt wurde das Ganze von Sina Hochreiter, die auf dieser Wiesn ihre Premiere als Münchner Kindl feiert.

Sina Hochreiter macht als Münchner Kindl eine sehr gute Figur. © IMAGO/Julius Mortsi

Kreislauf macht nicht mit: Krause muss Besuch in der Bräurosl absagen

Die zweite Tradition am ersten Wiesnsonntag ist der Gay Sunday in der Bräurosl. Nach dem allerersten Anzapfen im Schottenhamel am Samstag, wollte OB Dominik Krause heute dem Bräurosl einen Besuch abstatten. Doch der Kreislauf machte dem Grünen-Politiker einen Strich durch die Rechnung.

Beim Start des Trachtenumzugs war Krause noch dabei, doch dann fuhr er lieber nach Hause, um sich auszukurieren – der gute Mann hat ja auch noch einige Wiesn-Tage vor sich und schon morgen soll es bereits weitergehen.

Die oberbürgermeisterliche Abwesenheit tat der Stimmung in der Bräurosl aber keinen Abbruch. Im proppenvollen Festzelt war die Laune allerbestens, es wurde getrunken, gesungen, getanzt und geknutscht.

Bayern-Stars beim Käfer: Letzter Wiesn-Besuch vor der Nations League

Ebenfalls gute Laune herrschte im Käfer-Zelt.Dort feierten am Sonntag Stars und Legenden des FC Bayern und ließen sich die eine oder andere Maß Bier schmecken. Für die ganzen Nationalspieler wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, dieses Jahr der Wiesn einen Besuch abzustatten. Morgen geht es zu den Nationalmannschaften, denn für viele stehen Spiele in der Nations League an.

Zwei mit Durchblick: Michael Olise und Jamal Musiala. © Christina Pahnke / sampics

Neben den Bayern-Stars feierten auch andere Prominente am Sonntag auf der Wiesn, u. a. Scooter-Frontmann H.P. Baxxter. Ob er "How much is the Wiesnmaß?" sang, ist nicht überliefert.

Auch TV-Moderator Florian Silbereisen ließ es sich auf der Theresienwiese wieder gut gehen. Ebenso Leni Klum, Ralf Moeller nebst Freundin Laura, die bereits am Samstag das Oktoberfest unsicher machten. Und auch Verena Kerth ließ sich blicken.

Und auch die Polizei hatte einen recht ruhigen Sonntag, da blieb auch schon mal Zeit für eine Fahrt mit dem Top Spin oder eine Tanzeinlage der Kollegen an der Hackerbrücke.

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Abgeschleppt wurde am Sonntag auch reichlich, doch eher auf der Straße als im Festzelt. Am Sonntagnachmittag waren zahlreiche Abschleppwagen im Umfeld der Theresienwiese unterwegs, um falsch geparkte Fahrzeuge zu entfernen – was bei den Besitzern sicherlich auch zu gebrochenen Herzen führen könnte.

Bilder zum zweiten Wiesn-Tag finden Sie oben in unserer Galerie.