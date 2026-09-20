Solo beim Wiesn-Brunch: H.P. Baxxter feiert das erste Wiesn-Wochenende durch

Mit exklusivem Ausblick: Beim traditionellen Wiesn-Brunch im Bayerischen Hof verfolgen die Promis den Trachtenumzug. Warum "Scooter"-Star H.P. Baxxter ohne seine Frau kam - und wer "Gladiator"-Star Ralf Moeller begleitete, weiß die AZ.

Wo andere noch mit Kopfschmerzen ihren Wiesn-Kater ausschlafen, ist die Münchner Schickeria längst wieder auf den Beinen - und lässt sich Crémant, Räucherlachs und Weißwürste im Bayerischen Hof kredenzen: Traditionell lud Hotel-Chefin Innegrit Volkhardt am ersten Oktoberfest-Sonntag anlässlich des Trachtenumzugs, der direkt vor den Toren des Münchner Traditionshauses vorbeiführt, zum exklusiven Wiesn-Brunch.

H.P. Baxxter über ersten Wiesn-Abend: "Waren bis vier Uhr im Pacha"

Mit dabei: Zahlreiche prominente Gäste, die bereits seit Jahren im Bayerischen Hof nächtigen. Stammgast H.P. Baxxter etwa feierte zum Oktoberfest-Auftakt erst im Käfer (mit Comedian Oliver Pocher, Schauspielerin Lilly Krug und Filmproduzent Martin Krug) und später noch - wie jedes Jahr - im Atlantic Fisch mit Wirt Peter Feigl. "Anschließend waren wir noch bis vier Uhr im Pacha", erzählte Baxxter, der mit bürgerlichem Namen Hans-Peter Geerdes heißt, der AZ. Doch während sich der 62-Jährige am Sonntagmorgen trotz langer Nacht schon wieder ins Getümmel mischte, blieb seine knapp 37 Jahre jüngere Frau, Sara Bakhsh, dem Wiesn-Wahnsinn bislang fern.

Solo beim Wiesn-Brunch: Darum war die Frau des "Scooter"-Frontmanns nicht dabei

Im Gespräch mit der AZ klingelte Baxxters Handy - "Schatz" erschien auf dem Display: "Sie geht nur noch einen Abend weg, sonst ist sie so zerstört und das will sie nicht", verriet der "Scooter"-Frontmann, nachdem er aufgelegt hatte, der AZ. So hob sich das Paar den gemeinsamen Wiesn-Besuch für den Almauftrieb im Käferzelt am Sonntagabend auf.

Feierten am Samstagabend ausgelassen im Käferzelt: Oliver Pocher (l-r), Marin Krug, Martina Nicia und H. P. Baxxter. © Felix Hörhager/dpa

"Gladiator" Ralf Moeller kommt in Begleitung zum Wiesn-Brunch

"Gladiator"-Star Ralf Moeller, der sich zum Wiesn-Auftakt am Samstag auffällig vertraut mit dem 25-jährigen Model und Playmate Laura Engelmann im Marstall-Festzelt zeigte, erschien auch zum Wiesn-Brunch im Bayerischen Hof wieder in Begleitung. An der Seite des Hollywood-Stars: seine mutmaßliche Freundin Laura - und auch Sohn Leon (19).

Locker-lässig, mit offener Trachtenweste über T-Shirt und Jeans, verfolgte der 67-Jährige am Sonntagvormittag den Trachtenumzug - und ließ sich mit Sohn Leon, der der Öffentlichkeit erst seit knapp zwei Jahren bekannt ist, ein kühles Bier schmecken.

Locker lässig beim Wiesn-Brunch im Bayerischen Hof: "Gladiator"-Star Ralf Moeller. © Agency People Image

Stephanie Stumph: "Wenn es Kurze gibt, bin ich am Start"

Schauspielerin Stephanie Stumph erschien sichtlich frisch und ausgeruht zum Wiesn-Brunch - ihr erster Besuch auf der Theresienwiese steht noch bevor. Ihr Tipp für einen langen Wiesn-Atem? "Ich trinke nur Wasser. Bier, Wein oder Sekt schmecken mir gar nicht - aber wenn es Kurze gibt, bin ich am Start", sagte der "Stubbe"-Star und lachte.

Schauspielerin Stephanie Stumph beim Wiesn-Brunch im Bayerischen Hof. © Agency People Image

Karen Webb feiert ihren Geburtstag auf der Wiesn

Auch Moderatorin Karen Webb ließ den Wiesn-Auftakt aus und hob sich die Feierlaune stattdessen für diesen Montag auf: "Da habe ich nämlich Geburtstag", verriet sie der AZ. Gefeiert? Wird bei Regine Sixts Damenwiesn im Schützenzelt. "Da habe ich zwei Tische mit Freundinnen, das wird sicher lustig."