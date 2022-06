Spitzenpreise bei der Wiesn 2022: So teuer wird die Maß dieses Jahr

Am Donnerstag sollen die Preise fürs Oktoberfest bekanntgegeben werden. Wie immer gehütet wie ein Staatsgeheimnis. Die AZ kennt die ersten Details.

München - Da werden die redseligsten Wirte und Rathaus-Insider plötzlich ganz wortkarg. Na, oiso wirklich ned, ratschen wir lieber über was anderes. Die gut informierten Kreise werden plötzlich ganz still, wenn die Frage aufkommt, was das Bier auf der Theresienwiese heuer kosten wird.

Das mit dem "teuer" ist Definitionssache

Wenn endlich, ja endlich, im Herbst wieder Wiesn ist. Klar, zu teuer soll es nicht werden, da will der städtische Wirtschafsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) ein Auge drauf haben.

Aber: Was heißt schon teuer? Und was lässt sich als nicht ganz so teuer verkaufen? Schon vor Wochen hieß es, 15 Euro sollten es ganz sicher nicht werden, unter 14, das wäre doch was!

Am Donnerstag nun soll es so weit sein, dem Vernehmen nach landet die Liste der Preise vormittags in den Stadtratsfraktionen, spätestens am Mittag sollen sie dann öffentlich werden.

Oktoberfest 2022: Im Augustinerzelt sollen es nur 12,80 Euro pro Maß sein

Was drauf stehen wird? Erste Details zumindest sind am Mittwoch durchgesickert. 13,80 Euro kostet demnach die teuerste Maß. Dem Vernehmen nach wird der Preis in mehreren Zelten aufgerufen. Schluck! Immerhin: Es geht auch ein bisserl günstiger. 12,80 Euro kostet die Maß heuer im Augustinerzelt. Übrigens ein Preis, der, wie man sich am Mittwoch im Rathaus erzählte, auch für die teuerste Wiesn-Spezi-Maß aufgerufen wird.

Wiesn-Rekordpreise werden voraussichtlich kommen

Gezahlt werden wird es wohl, die These ist nicht gewagt. Schließlich ist wieder Wiesn. Und die Politik hat sich vor Jahren gegen den Vorschlag des damaligen Wiesn-Chefs Seppi Schmid ausgesprochen, der mit einer Bierpreisbremse der Stadt die Bier-Barone ausbremsen wollte.

So aber ist im Herbst wohl wirklich fast alles wie immer. Mit neuen Rekordpreisen. Und nun also schon 13,80 Euro. Für eine frische Maß Wiesn-Bier.