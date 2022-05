Ozapft werd: Stadt verlost Tickets für Wiesn-Anstich

Am 17. September ist es endlich wieder soweit: Das Oktoberfest geht los! Die Stadt verlost jetzt 10x2 Sitzplätze zum Wiesn-Anstich in der Ratsboxe im Schottenhamel-Zelt.

München - Nach zwei Corona-Absagen wird in diesem Jahr endlich wieder ozapft. Um das zu feiern, verlost die Stadt zehn mal zwei Sitzplätze zum Anstich am 17. September. Neben den Sitzplätzen in der Ratsboxe von 11 bis 14 Uhr gibt es noch Wiesn-Bier und Hendl obendrauf.

Stadt verlost Anstich-Plätze für den 17. September

Ab 1. Juni gibt es die Teilnahmekarten in der Stadtinformation im Rathaus am Marienplatz. Dort kann man beim Wettbewerb um die heiß begehrten Plätze mitmachen. Die Stadtinformation ist von Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 16 Uhr geöffnet – das Tragen einer medizinischen Maske ist Pflicht.

Jeder Münchner kann mitmachen

Jeder Münchner ab 18 Jahren kann mitmachen – ausgelost wird dann am Stadt-Geburtstagsfest am 19. Juni. Um 15 Uhr zieht Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner die Gewinnerlose auf der Bühne auf dem Marienplatz. Die Gewinner werden aber auch auf der und per Post benachrichtigt.